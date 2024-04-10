寶林茶室中毒案最終結果14日出爐 邦克列酸將列常規檢驗

衛福部食藥署今公布，寶林茶室案目前剩27件檢體檢驗中，結果最快14日出爐。本報資料照片

寶林茶室食物中毒事件發生逾2周，衛福部於4月4日到寶林茶室越籍廚師家及饒河分店廚師家，採檢27項檢體結果，將於4月14日出爐，寶林中毒謎團有望揭曉。衛福部食藥署今指出，經專家會議建議，米酵菌酸（新譯：邦克列酸）未來將列入「常規檢驗」，至於檢驗項目與時機，仍待進一步討論。

中央與地方陸續到餐廳、原料廠以及廚師家等場域，抽驗152樣檢體，其中僅有越籍廚師手部檢體，檢驗邦克列酸陽性。

食藥署副署長林金富表示，寶林茶室案檢驗已進行到最後階段，目前剩下饒河店廚師南港住所的15件檢體、越籍廚師基隆住所12件等，總計27件檢體的檢驗結果尚未出爐，最快本月14日有結果，如果唐菖蒲伯克氏菌的培養結果呈現陽性，整起案件的釐清時間將會再拉長。

根據檢方提供資料，信義A13寶林茶室越籍廚師，與寶林咖啡館饒河店廚師交情友好，衛福部在本月4日前往這名廚師的另外2相關處所，進行環境採檢。

食藥署研究檢驗組長曾素香補充，目前檢驗唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型的27件環境檢體，分別為4月4日採樣饒河店廚師南港處所的人員手部、大門把手內側、電源開關、床面、枕頭、冰箱門把、熱水壺開關、電鍋開關面板、氣炸鍋把手、電扇開關等合計15處。

採樣越籍廚師基隆住所門把、衣櫃、冰箱、床面、床頭櫃、除濕機、廁所門把、洗臉台、馬桶座、置物架、蠟燭罐、電燈開關等12處。

另外，外界也關注，未來是否會將邦克列酸列為常規稽查項目，林金富說「勢必會納入」，但要定義什麼產品屬於邦克列酸高風險品項、檢驗時機為何等，相關指引會與專家討論後盡快公布。

食藥署食品組副署長鄭維智表示，邦克列酸無色、無味，通常很難察覺導致誤食；﻿﻿耐熱性佳，不會因烹飪或洗滌而被破壞，且僅需1至1.5毫克的就會致命，潛伏期有1至10小時，﻿﻿主要症狀包含噁心、嘔吐、腹瀉或水瀉、全身無力等，嚴重可能出現排尿量減少、血尿、黃疸、意識不清、抽搐、休克，甚至死亡。