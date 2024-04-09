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女大生IG賣神奇彈 警追查原是毒煙彈…被逮辯「第一次」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓已休學女大生涉嫌透過IG販賣毒品電子煙彈，警方網路巡邏發現，於昨天晚上在北市中山區逮捕張女，當場查扣卡西酮類煙彈液體1瓶，張女向警辯稱第一次販毒，沒想到就被抓了，連同毒煙彈一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，張姓女子（21歲）原為北部某大學學生因故休學，目前無業的她，竟學人走偏門，販賣起毒品電子煙彈。日前新北市新莊警方網路巡查，發現張女透過IG（instagram）以「神奇彈」販賣含有卡西酮類電子煙彈。

昨晚11時許，警方約出張女在北市中山北路段137巷一家連鎖便利超商內交易。張女見警當場嚇傻，久久無法言語，直到警方拿出服務證她才回過神來，旋即交出重5.9公克毒品卡西酮煙彈一瓶，被帶回查辦。

偵詢時，張女坦承販賣毒品電子煙彈，辯稱「是第一次販賣，很後悔」，對於毒煙彈來源，張女辯稱是在微信以3毫克4000元購得，本想轉賣牟利，沒想到被警方查獲。警詢後依毒品罪嫌移送法辦，另持續溯源追查有無共犯及毒品源頭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張姓女大生涉嫌透過網路販賣毒品電子煙彈，新莊警方循線查獲逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張姓女大生涉嫌透過網路販賣毒品電子煙彈，新莊警方循線查獲逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張姓女大生涉嫌透過網路販賣毒品電子煙彈，新莊警方循線查獲逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張姓女大生涉嫌透過網路販賣毒品電子煙彈，新莊警方循線查獲逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 網路 販毒

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