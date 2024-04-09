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影／台中撞工程師叼菸男遭焚案外案 女友乾哥帶槍毒被警送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區大聖大聖街在今早8時許，傳出有一對情侶吵架潑汽油點燃的案件，消防隊到場檢傷，發現被燒傷的李姓男子全身有25％二度燒傷傷面積，已送醫治療，李男疑因與謝姓女友口角後，遭潑油點燃，而開賓士車載謝女到場的「乾哥」陳姓男子也因攜帶有改造手槍、子彈、毒品等違禁品，也被警方查辦。

經查，李姓男子（41歲）與母親住在西屯區大聖街民宅，今早8時許，李男因機車沒油，要謝姓女友（34歲）幫忙買汽油，未料謝女找了開賓士車的「乾哥」陳姓男子（40歲）載她，謝女買好油到李男家後，二人發生口角，謝女先朝李男潑灑汽油後，又在李家點燃汽油，造成李男傷勢，謝女也因此雙手掛彩，李母也遭波及。

不過陳男被警方查出，除了攜帶一把改造手槍到現場之外，賓士車內也被查獲3發子彈、K盤與疑似毒品梅錠等違禁品，意外衍生出案外案，也被警方依槍砲、毒品等罪移送法辦，後續將鑑驗毒品成分與槍支殺傷力。

經查，謝女辯稱，當時口角時，是李男要求朝其身上潑油點火，她才會照做，不過警方對謝女說法是否屬實，仍需後續調查釐清。

目前三人都已送醫治療，詳細的案發原因，正由台中市第六警分局後續釐清，目前暫依公共危險、傷害等罪嫌方向偵辦。

經查，李男是轄區派出所的治安顧慮人口，上月12日駕駛租賃車行經西區疑似恍神，沒踩煞車、未注意號誌，高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師（29歲），導致陳重摔腦死，陳家屬忍痛拔管，李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓家屬不滿，李後來二度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪，命李以30萬元交保，未料今天又傳出糾紛受傷。

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台中市李姓男子遭謝姓女友潑油焚燒，開車載謝女到場的陳姓男子（右）也被發現持有改造手槍、子彈、毒品等違禁品，遭警方送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子遭謝姓女友潑油焚燒，開車載謝女到場的陳姓男子（右）也被發現持有改造手槍、子彈、毒品等違禁品，遭警方送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區大聖街今天傳出情侶糾紛潑汽油點燃案件，李姓男子遭燒傷送醫，監視器拍到謝女潑汽油過程。圖／讀者提供
台中市西屯區大聖街今天傳出情侶糾紛潑汽油點燃案件，李姓男子遭燒傷送醫，監視器拍到謝女潑汽油過程。圖／讀者提供
台中市西屯區大聖街今天傳出情侶糾紛潑汽油點燃案件，李姓男子等3人被燒傷送醫。圖／讀者提供
台中市西屯區大聖街今天傳出情侶糾紛潑汽油點燃案件，李姓男子等3人被燒傷送醫。圖／讀者提供

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