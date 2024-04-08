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獲救「沒雀躍感」舉止異常 屏東漁船失聯5天…海巡帶回調查
屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」3日出海後失聯，海巡今中午在貓鼻頭西南方45海浬發現「鴻」船身影，詭異的是，海巡廣播船上3人都不回應，派員登船後，確認人員均安，但全案諸多疑點，正連人帶船「押」往海巡興達基地，海巡對於案情三緘其口，稱已報請檢察官指揮，釐清相關案情。
「鴻」船最後出現的位置是貓鼻頭西方18.5海浬處，航向218度、航速7.4節，家屬苦等不到陳姓船長訊息，6日晚間向海巡署報案，隔天在屏東縣長周春米臉書留言求助，海巡展開救援。
今中午11時許，海巡「巡護七號」率先接近，但「鴻」船獲救後詭異舉動多，其一為海巡人員廣播時，船員不像失聯獲救的船員雀躍，船上雖有人員活動，陳姓船長卻未回應海巡艦的鳴笛、廣播，巡護七號伴航一段後，派員登船確認陳男及二名員工均安。
第二，「失聯」原因海巡對外宣稱是「鴻」發電機故障，導致無法通聯，但有別於過往救援船隻這類「好人好事」新聞會多加披露，此次海巡卻顯得低調，有別於常態。
第三，依據往例，獲救的漁船若未涉及不法，基於便利性一般會拖帶回出發地漁港為主，「鴻」卻罕見由海巡艦伴航駛往高雄興達港基地，且主偵單位由偵防分署轄下負責查緝走私的查緝隊負責，對於案情、船上狀況，海巡人員均未多談。
今晚8時許，陳男兒子以為「鴻」船會拖帶回東港漁港，跑到安檢所等候，不僅未等到好消息，聽到父親連人帶船正前往興達港海巡基地，沒待多久就離開。
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