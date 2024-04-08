快訊

連鎖鍋貼店爆疑似食物中毒 6民眾食用鍋貼、玉米濃湯後「上吐下瀉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲救「沒雀躍感」舉止異常 屏東漁船失聯5天…海巡帶回調查

聯合報／ 記者張議晨林保光劉星君／高雄即時報導

屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」3日出海後失聯，海巡今中午在貓鼻頭西南方45海浬發現「鴻」船身影，詭異的是，海巡廣播船上3人都不回應，派員登船後，確認人員均安，但全案諸多疑點，正連人帶船「押」往海巡興達基地，海巡對於案情三緘其口，稱已報請檢察官指揮，釐清相關案情。

「鴻」船最後出現的位置是貓鼻頭西方18.5海浬處，航向218度、航速7.4節，家屬苦等不到陳姓船長訊息，6日晚間向海巡署報案，隔天在屏東縣長周春米臉書留言求助，海巡展開救援。

今中午11時許，海巡「巡護七號」率先接近，但「鴻」船獲救後詭異舉動多，其一為海巡人員廣播時，船員不像失聯獲救的船員雀躍，船上雖有人員活動，陳姓船長卻未回應海巡艦的鳴笛、廣播，巡護七號伴航一段後，派員登船確認陳男及二名員工均安。

第二，「失聯」原因海巡對外宣稱是「鴻」發電機故障，導致無法通聯，但有別於過往救援船隻這類「好人好事」新聞會多加披露，此次海巡卻顯得低調，有別於常態。

第三，依據往例，獲救的漁船若未涉及不法，基於便利性一般會拖帶回出發地漁港為主，「鴻」卻罕見由海巡艦伴航駛往高雄興達港基地，且主偵單位由偵防分署轄下負責查緝走私的查緝隊負責，對於案情、船上狀況，海巡人員均未多談。

今晚8時許，陳男兒子以為「鴻」船會拖帶回東港漁港，跑到安檢所等候，不僅未等到好消息，聽到父親連人帶船正前往興達港海巡基地，沒待多久就離開。

屏東縣東港籍「鴻興漁」船失聯多日，海巡署巡護七號今天發現後，確認船上3人人員均安。記者劉星君／攝影
屏東縣東港籍「鴻興漁」船失聯多日，海巡署巡護七號今天發現後，確認船上3人人員均安。記者劉星君／攝影
屏東縣東港籍「鴻興漁」船失聯多日，海巡署巡護七號今天發現後，確認船上3人人員均安。記者劉星君／攝影
屏東縣東港籍「鴻興漁」船失聯多日，海巡署巡護七號今天發現後，確認船上3人人員均安。記者劉星君／攝影
海巡隊今天上午搜尋情況。圖／海巡署提供
海巡隊今天上午搜尋情況。圖／海巡署提供

失聯 海巡署

延伸閱讀

不滿被碎念持刀砍傷63歲父 屏東逆子殺人未遂遭法辦

鼓勵長者出門社交 屏東建立敬老卡預警機制

屏東版小巴黎！在優雅浪漫玻璃屋喝下午茶 百年品牌法國瑪黑茶專賣店

影／花蓮強震當天出港 屏東東港籍漁船失聯 海巡持續搜尋

相關新聞

獲救「沒雀躍感」舉止異常 屏東漁船失聯5天…海巡帶回調查

屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」3日出海後失聯，海巡今中午在貓鼻頭西南方45海浬發現「鴻」船身影，詭異的是，海巡廣播船上3人...

竹東科技園區起火！2樓廠房陷火海濃煙四竄 居民怨惡臭

新竹縣竹東鎮中興路四段科技園區，今天晚間近8時許發生工廠火警意外。新竹縣消防局指出，起火的公司是一家科學產品檢驗認證公司2樓實驗室吸音棉起火燃燒...

兒不滿遭碎念竟騎車持刀追砍父親 警逮逆子移送法辦

屏東縣新園鄉43歲余姓男子因在家中焚燒物品，遭63歲父親喝令制止，余男不滿竟涉徒手毆打父親，父親奪門而出後，余還騎機車持...

東港失聯漁船返航了 海巡調查失聯原因「發電機故障」

屏東縣東港籍「鴻興漁」號漁船3日失聯，經過6天，今天海巡署巡護七號中五在貓鼻頭西南方4浬發現，伴護鴻興漁號返航，海巡署表...

全台首家合法王牌交易所涉洗錢 中檢今起訴潘姓創辦人

台灣首家合法虛擬幣交易所「王牌交易所」涉利用轉投資的子公司，從事洗錢不法，檢方今依組織、洗錢、詐欺等罪，起訴王牌公司潘姓...

王牌交易所「阿福錢包」涉詐3億...共犯逃東北亞關系統

台中檢警查獲國內首家合法合歸的虛擬貨幣交易所「王牌交易所」，涉及詐騙案件，利用虛擬貨幣洗錢，台中地檢署今偵結，依詐欺、洗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。