白牌車司機黑吃黑 彰化兩車手被打劫報警求助也落網

彰化縣曾姓、王姓男子都是白牌計程車司機，發現經常叫車的吳男、陳男是詐騙集團車手，經常提領巨額贓款搭車，王嫌與友人黃男謀議打劫，夥同曾男等4人圍堵車手搭乘的計程車，分持疑似手槍、電擊棒等器械強行取走9萬元贓款，逼問車手得知還要領款，就強行載他們去取款，警方據報逮捕王嫌等人，曾男等3人逃逸。彰化地檢署偵結，依加重強盜等罪嫌將落網的曾嫌等4人提起公訴。

起訴書指出，王嫌認為車手吳、陳二人經常提領詐騙而來款項，跟黃男謀議打劫車手，黃嫌同意後邀友人馮男、李男和另兩名男子參與，今年2月間吳、陳兩名車手又叫車，由陳嫌駕駛白牌計程車接車手到芬園鄉某國小下車，曾嫌這件事LINE給馮嫌，馮嫌找黃嫌，李嫌找另兩名男子，分乘兩車前往芬園鄉集合。

馮嫌、李嫌開車包抄白牌計程車，分持疑似手槍、電擊棒、棒球棍等器械圍住已下車的車手，李嫌拿手槍抵住吳姓車手的頭，要求交出所提領的贓款，吳姓車手說放在車上，黃嫌上車取走當日提領的9萬元贓款，李嫌搶走吳姓車手的一枚金戒指，並逼問何時要再取款。

吳、陳兩車手供出當晚還要提領贓款，就喝令他們上白牌計程車，陳嫌開到八卦山區，叫他們兩人下車蹲在路邊，等到約定提款時間載他們領款後再強奪贓款，兩名車手趁陳嫌等人不注意，報警求救。警方晚間趕到車手報案的領款地點，逮捕陳嫌等4人，李嫌和另兩名男子趁亂逃逸，迄今未到案。