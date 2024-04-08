王牌交易所「阿福錢包」涉詐3億...共犯逃東北亞關系統

台中檢警查獲國內首家合法合歸的虛擬貨幣交易所「王牌交易所」，涉及詐騙案件，利用虛擬貨幣洗錢，台中地檢署今偵結，依詐欺、洗錢、組織等罪，起訴王牌公司的潘姓創辦人等8人，不過檢警調查時發現，潘嫌等人使用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」已在今年初被關閉，管理帳戶的共犯已潛逃東北亞，檢警正設法將共犯查緝到案。

台中市刑大打詐中心調查，潘姓男子（39歲）在2018年間，創辦國內首家合法合規的虛擬貨幣交易所ACE王牌交易所，但潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司，投資虛擬貨幣門市，讓因假投資受騙的被害人，在該門市透過「A+CARD（虛擬貨幣點數卡）」及「Alfred Wallet（阿福錢包）購買泰達幣，被害人陸續投入鉅款後，再以各種理由拒絕出金，讓被害人謀受損失。

台中市刑大報請檢方指揮後，陸續在去年6月至今年2月執行7波搜索，帶回富海公司許姓實際負責人（32歲）等26人，其中許等6人遭檢方聲押獲准，目前清查被害人有162人，詐騙或洗錢金額高達台幣3億4236萬，其中一對張姓退休夫妻被騙走1.5億元，令人咋舌。