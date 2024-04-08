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通緝男來廟會湊熱鬧 遇警逃跑仍遭逮解送歸案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

許姓男子昨天中午騎著自行車到台南市中西區廟會遶境活動看熱鬧，行經和緯路段時碰到巡邏員警，許一見警車急忙轉頭騎入巷內，員警察覺並不動聲色轉到巷口處將其攔下。

一查發現陳男因涉嫌不能安全駕駛未到案，被台南地檢署發布通緝在逃，他隨身藏有安非他命毒品殘渣吸食器，毒品及尿液檢驗都呈現安毒陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦，另通緝部分並解送地檢署歸案。

據了解，許男（55歲）去年底因涉嫌酒後駕車遭送辦並遭判處4個月有期徒刑，因未到案報到執行，遭台南地檢署於今年3月發布通緝，期間因機車遭扣均以自行車代步。

昨天許得知中西區某廟宇舉辦廟會遶境活動，多達15個陣頭熱鬧異常，好奇騎著單車從安平區準備前來湊熱鬧。不料在和緯路段看見警車慌張掉頭轉入巷道，但可疑行徑為台南市警二分局長樂派出所長施明昌察覺，施所長轉至巷道口將許攔下，進而查知其通緝逃犯身分，繼而搜身查獲安毒殘渣及吸食器等物品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

許姓男通緝犯看廟會湊熱鬧，被警方查獲解送南檢歸案。記者黃宣翰／翻攝
許姓男通緝犯看廟會湊熱鬧，被警方查獲解送南檢歸案。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品 通緝

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