影／王牌交易所涉洗錢金流330億 檢警抓26人押6人

台中市刑大在前年底發現中部地區出現多家的虛擬貨幣門市，但因虛擬貨幣詐騙案件頻傳，因此展開調查，發現門市利用「A+CARD」及「Alfred Wallet」販售泰達幣，經清查後發現，前往門市購買泰達幣的消費者，都是被假投資詐騙的被害人，被害金額達3億多元，檢警在去年6月至今年2月發動7波搜索，發現合法的王牌交易所也涉入其中，此案帶回26人，羈押許姓男子等6人，其中王牌交易所的潘姓創辦人已因另案被收押，檢方預計今日偵結起訴。

台中市刑大打詐中心因近期虛擬貨幣詐騙案頻仍，加上中部地區有多家虛擬貨幣門市設立，因此針對位於台中市的兩家虛擬貨幣門市展開調查，發現兩家門市平時沒有開張，都採取「預約制」，有消費者上門，才會開門營業，啟人疑竇，另外該門市也以「A+CARD（虛擬貨幣點數卡）」及「Alfred Wallet（虛擬貨幣錢包）」向消費者兜售泰達幣（USDT）。

不過台中市刑大調查發現，前往兩家門市購買虛擬貨幣的消費者，其實都是被假投資詐騙案的被害人，全案報請台中地檢署指揮後，與調查局台中市調處、刑事局電偵大隊偵一對、台北市刑大科偵隊等單位，成立專案小組偵辦。

專案小組偵辦一年多時間，清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年，即有11億USDT幣流（約台幣330億），且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所的資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。

全案在去年6月至今年7月間，針對王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名，其中富海公司實際負責人許姓男子（32歲）等6名被告遭羈押。