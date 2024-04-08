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少年車撞店家開4槍 投案稱報仇
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十七歲蘇姓少年昨天下午駕駛一輛老舊賓士轎車，衝撞新北市新莊區一間店面鐵捲門，再連開四槍，接著開車到派出所投案交槍；蘇供稱是因為去年在某ＫＴＶ挨揍，前往尋仇，但警方查出蘇聲稱的仇家並非該店員工，也不在屋內，對其供詞存疑，進一步調查。
警方調查，蘇姓少年昨天下午二時四十分左右開車進思源路一七七巷內，監視器拍到車停下之後又挪移角度，突然加速倒車衝撞一間裝修中的工程行；當時屋內無人，鐵捲門關著。
蘇姓少年衝撞後，又對著鐵捲門連開四槍。接著開車到新莊警分局中平派出所投案，交出手槍和十一發子彈，供稱是為了向十八歲許姓男子報仇。
據了解，蘇姓少年去年年初和朋友到台北市某ＫＴＶ唱歌喝酒，當時包廂內一大群人，有些彼此根本不相識，後來發生爭吵鬥毆，蘇姓少年不滿被毆打，曾對某人提告傷害，但對方出庭時否認動手。
直到最近蘇姓少年才聽說動手打他的人可能是十八歲許姓男子，許男多次出現在思源路這間裝修中的工程行，他昨天下午才會開車衝撞工程行並開槍示威。
警方找到工程行老闆查訪，對方說店面還在裝修未開張，清明連假店內無人大門深鎖，蘇姓少年說的許男也非員工更不在店內，莫名其妙被開槍。工程行老闆說將提告毀損並求償鐵捲門修繕費用十萬元。警方仍在釐清案情，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌偵辦中。
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