「你通緝犯嗎？」員警一句話讓他嚇到 查身分「中獎」
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
高雄犯下毒品、強盜案被通緝的33歲朱姓男子，日前由胞弟開車載回家，因弟弟未繫安全帶，被眼尖員警發現攔下，警方盤查時，朱男神色緊張，不願與員警對到眼，警方質問「你一直在看什麼，是不是通緝犯？」果然一查驗身分就「中獎」，警詢後依法解送至高雄地檢署歸案。
警方調查，朱男與胞弟日前下班後，共乘一車準備返家，開車的胞弟一時疏忽未將安全帶繫上，行經鼓山區美術東六街時，遭被眼尖的巡邏員警發現。
警方要求查證身分時，右前座的朱男卻支吾其詞、眼神閃爍，員警發現他舉止異常，一聲「幹嘛一直看？是不是通緝犯？」使得他更為緊張，不僅只背的出自己的前三碼證號，甚至頻頻示意胞弟求助。
經查驗身分後，果然「中獎」。朱男因犯下強盜、毒品等罪，被判刑9年多，因執行未到，被雄檢發布通緝。
不想入監的朱男，出門在外都靠熟記胞弟身分資料躲過，沒料這次下班搭上順風車，因弟弟違規讓兩人一同被盤查，無法再用胞弟身分藏匿，只能乖乖被逮，全案警詢後依毒品通緝及強盜通緝等罪嫌逮捕解送歸案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言