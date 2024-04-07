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「你通緝犯嗎？」員警一句話讓他嚇到 查身分「中獎」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

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高雄犯下毒品強盜案被通緝的33歲朱姓男子，日前由胞弟開車載回家，因弟弟未繫安全帶，被眼尖員警發現攔下，警方盤查時，朱男神色緊張，不願與員警對到眼，警方質問「你一直在看什麼，是不是通緝犯？」果然一查驗身分就「中獎」，警詢後依法解送至高雄地檢署歸案。

警方調查，朱男與胞弟日前下班後，共乘一車準備返家，開車的胞弟一時疏忽未將安全帶繫上，行經鼓山區美術東六街時，遭被眼尖的巡邏員警發現。

警方要求查證身分時，右前座的朱男卻支吾其詞、眼神閃爍，員警發現他舉止異常，一聲「幹嘛一直看？是不是通緝犯？」使得他更為緊張，不僅只背的出自己的前三碼證號，甚至頻頻示意胞弟求助。

經查驗身分後，果然「中獎」。朱男因犯下強盜、毒品等罪，被判刑9年多，因執行未到，被雄檢發布通緝。

不想入監的朱男，出門在外都靠熟記胞弟身分資料躲過，沒料這次下班搭上順風車，因弟弟違規讓兩人一同被盤查，無法再用胞弟身分藏匿，只能乖乖被逮，全案警詢後依毒品通緝及強盜通緝等罪嫌逮捕解送歸案。

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朱男和胞弟回家，因弟弟沒攜安全帶被攔，自己的通緝身分也曝光。記者張議晨／翻攝
朱男和胞弟回家，因弟弟沒攜安全帶被攔，自己的通緝身分也曝光。記者張議晨／翻攝
朱男和胞弟回家，因弟弟沒攜安全帶被攔，自己的通緝身分也曝光。記者張議晨／翻攝
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強盜 毒品 通緝

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