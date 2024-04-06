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平鎮警擴大臨檢抓到持毒品、笑氣犯 中壢警也抓回14名嫌犯

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

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為淨化轄區治安、防治暴力犯罪，桃園市平鎮警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，1名19歲的周姓男子於路上遭警方攔查時神色慌張，身上更飄出奇怪的味道，餅搜出新興毒品彩虹菸15包，警詢後將他依毒品條例送辦。中壢警分局也執行勤務，昨晚就查獲2件二級毒品案、2件三級毒品案、6名通緝犯及其他犯罪共計14人，成效十分顯著。

平鎮警分局長徐坤隆表示，建安派出所任務編組執行巡邏勤務，在平鎮區龍南路與平東路口攔查周男，警方見他神色慌張，身上更飄出奇怪的味道，調查後果然在他車內搜出新興毒品彩虹菸15包，懷疑想要趁著清明連假兜售販賣，警後將他依毒品條例送辦。

北勢派出所及平鎮派出所組合警力，在執行臨檢轄內汽車旅館時，也查獲2名男子違法使用笑氣，訊後依「毒性及關注化學物質管理法」函送桃園環境保護局裁罰。另其他專案查緝組也分別查獲詐欺案及妨害自由通緝案各1件1人。

中壢警分局昨則由分局長唐嘉仁帶隊，對轄內33處易生危害處所如KTV、酒店、旅館、小吃店進行臨檢，更將路檢擴大為封閉式路檢，將中壢地區對外聯絡道路規畫16處路檢點及22組的線上巡邏網，對轄內進行全面性強勢執法作為，一個晚上就查獲2件二級毒品案、2件三及毒品案、6名通緝犯及其他犯罪共計14人，成效十分顯著。

楊梅警分局長張仁傑也親自帶隊，專案告發重大交通違規案45件，另查獲公共危險罪2件2人（酒後駕車），以及妨害性自主、竊盜、詐欺、毒品等案共8件7人。

而大溪警分局長吳傳銘說，昨晚執行威力掃蕩查獲通緝犯3件3人、毒品犯罪1件1人、不能安全駕駛酒後駕車1件1人、違法改裝汽車排氣管2件，成效良好。

桃園市楊梅警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，專案告發重大交通違規案45件，另查獲公共危險罪2件2人（酒後駕車），以及妨害性自主、竊盜、詐欺、毒品等案共8件7人。記者翁唯真／翻攝
桃園市楊梅警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，專案告發重大交通違規案45件，另查獲公共危險罪2件2人（酒後駕車），以及妨害性自主、竊盜、詐欺、毒品等案共8件7人。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，昨晚就查獲2件二級毒品案、2件三級毒品案、6名通緝犯及其他犯罪共計14人，成效十分顯著。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，昨晚就查獲2件二級毒品案、2件三級毒品案、6名通緝犯及其他犯罪共計14人，成效十分顯著。記者翁唯真／翻攝
桃園市平鎮警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，在執行臨檢轄內汽車旅館時，也查獲2名男子違法使用笑氣，訊後依「毒性及關注化學物質管理法」函送桃園環境保護局裁罰。記者翁唯真／翻攝
桃園市平鎮警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，在執行臨檢轄內汽車旅館時，也查獲2名男子違法使用笑氣，訊後依「毒性及關注化學物質管理法」函送桃園環境保護局裁罰。記者翁唯真／翻攝
桃園市大溪警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，昨晚執行威力掃蕩查獲通緝犯3件3人、毒品犯罪1件1人、不能安全駕駛酒後駕車1件1人、違法改裝汽車排氣管2件，成效良好。記者翁唯真／翻攝
桃園市大溪警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，昨晚執行威力掃蕩查獲通緝犯3件3人、毒品犯罪1件1人、不能安全駕駛酒後駕車1件1人、違法改裝汽車排氣管2件，成效良好。記者翁唯真／翻攝
桃園市平鎮警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，在執行臨檢轄內汽車旅館時，也查獲2名男子違法使用笑氣，訊後依「毒性及關注化學物質管理法」函送桃園環境保護局裁罰。記者翁唯真／翻攝
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桃園市平鎮警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，1名19歲的周姓男子於路上遭警方攔查時神色慌張，身上更飄出奇怪的味道，餅搜出新興毒品彩虹菸15包。記者翁唯真／翻攝
桃園市平鎮警分局昨日持續執行「雷霆除暴」專案行動，1名19歲的周姓男子於路上遭警方攔查時神色慌張，身上更飄出奇怪的味道，餅搜出新興毒品彩虹菸15包。記者翁唯真／翻攝

毒品 通緝

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