快訊

搜救犬找到！砂卡礑第3具遺體挖出 依背包...確認為21歲胡姓女子

黃子佼爭波持續燒！郭彥均「為人父」怒斥偷拍：有些錯不能原諒

今下午國道13路段恐壅塞 國5提前取消高乘載管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆崁仔頂魚市場傳槍響 1男2女拒檢警開4槍查獲鎮暴槍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

基隆市仁愛區忠三路崁仔頂魚市場今天上午傳槍響，警方在龍安街欄查一輛可疑白色自小客時拒檢，加速逃逸，員警緊追至忠三路時持槍先對空鳴槍再朝車輪射擊，共開四槍，因輪胎被射破停住，車上1男2女被逮，警方在車上查獲1把魚槍和鎮暴槍，並有安非他命，其中1女是毒品通緝犯。

警方調查，基隆市警一分局南榮路派出所邱姓警員，今天上午9點多在龍安街、精一路口攔查一輛違停白色自小客，但車上的人沒有下車，反而加速逃逸。

邱警騎機車沿途緊追，一路追到忠三路著名的魚市場崁仔頂前，邱警持槍先對空開兩槍，再朝車子輪胎射擊，把車胎射破後車子才停下，支援警力也趕至，將車內3人逮獲。車上有1把魚槍和鎮暴槍，還有安非他命的毒品，其中一名女子還是毒品通緝犯，警方現在正在擴大偵辦及釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆崁仔頂魚市場傳槍響，1男2女拒檢警開4槍查獲鎮暴槍。記者游明煌／翻攝
基隆崁仔頂魚市場傳槍響，1男2女拒檢警開4槍查獲鎮暴槍。記者游明煌／翻攝

基隆崁仔頂魚市場傳槍響，1男2女拒檢警開4槍查獲鎮暴槍。記者游明煌／翻攝
基隆崁仔頂魚市場傳槍響，1男2女拒檢警開4槍查獲鎮暴槍。記者游明煌／翻攝

基隆 毒品 通緝

延伸閱讀

優先支援蘇花疏運 新台馬輪7日8日航班取消

基隆中正公園新植5萬花木賞花之旅 串連基隆塔觀光吸客

基隆第2座寵物公園落腳百福公園？地方意見不一再評估

啟航吧！名勝世界壹號強勢歸來 基隆、高雄出發暑假一起暢「郵」九州、沖繩

相關新聞

影／台南地方聞人母喪公祭 四海幫劉萬興致哀 近70輛名車浩蕩送行

台南金姓地方聞人母親今上午在北區花園夜市旁廣場舉辦公祭告別式，計有來自全國各地700、800人參與，各級民代到場外，四海...

基隆崁仔頂魚市場傳槍響 1男2女拒檢警開4槍查獲鎮暴槍

基隆市仁愛區忠三路崁仔頂魚市場今天上午傳槍響，警方在龍安街欄查一輛可疑白色自小客時拒檢，加速逃逸，員警緊追至忠三路時持槍...

影／遇路檢驚慌急煞車 台南20歲男子自備毒品開趴露餡

台南20歲李姓男子昨深夜11時開車，經市警二分局忠義路二段路檢點急踩煞車，警方察覺有異攔下盤檢，李下車神情緊張，經照射車...

桃警啟動雷霆除暴專案 北區5警局動員223人掃蕩一晚成果豐

桃園市警局清明連假期間不打烊，昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局總計...

影／他與家人吵架開車亂晃煞停又蛇行 三重警攔查…赫見一車槍毒

林姓男子上個月29日與家人發生口角，他負氣開車隨處亂晃，途中行經新北市三重區重陽路四段，他不斷煞停又蛇行，轄區警巡經發現...

泰山毒蟲到林口偷電纜回家剝殼 來不及變賣警察已登門

新北市林口地區某工廠日前報案遭竊一批電纜和工程器械，警方鎖定竊嫌騎機車逃逸，4小時後循線追到泰山區某鐵皮屋，當場查獲正在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。