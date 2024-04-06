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基隆市仁愛區忠三路崁仔頂魚市場今天上午傳槍響，警方在龍安街欄查一輛可疑白色自小客時拒檢，加速逃逸，員警緊追至忠三路時持槍先對空鳴槍再朝車輪射擊，共開四槍，因輪胎被射破停住，車上1男2女被逮，警方在車上查獲1把魚槍和鎮暴槍，並有安非他命，其中1女是毒品通緝犯。

警方調查，基隆市警一分局南榮路派出所邱姓警員，今天上午9點多在龍安街、精一路口攔查一輛違停白色自小客，但車上的人沒有下車，反而加速逃逸。

邱警騎機車沿途緊追，一路追到忠三路著名的魚市場崁仔頂前，邱警持槍先對空開兩槍，再朝車子輪胎射擊，把車胎射破後車子才停下，支援警力也趕至，將車內3人逮獲。車上有1把魚槍和鎮暴槍，還有安非他命的毒品，其中一名女子還是毒品通緝犯，警方現在正在擴大偵辦及釐清。

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基隆崁仔頂魚市場傳槍響，1男2女拒檢警開4槍查獲鎮暴槍。記者游明煌／翻攝