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泰山毒蟲到林口偷電纜回家剝殼 來不及變賣警察已登門

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

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新北市林口地區某工廠日前報案遭竊一批電纜和工程器械，警方鎖定竊嫌騎機車逃逸，4小時後循線追到泰山區某鐵皮屋，當場查獲正在剝電纜的50歲鄭姓嫌犯，所有贓物都還來不及變賣，屋內還有2小包安非他命。

原來鄭嫌是吸毒慣犯，上個月11日凌晨侵入工廠撬開貨櫃屋鐵門行竊，上午8時許員工上班發現失竊一批電纜線和工程器械，損失約5萬餘元，連忙向林口警分局文林派出所報案。

警方調閱監視器，發現竊嫌騎機車逃離，鎖定車號追緝，當天中午12時許循線追到泰山區泰林路三段，在1間鐵皮屋樓下發現涉案機車，隨即上2樓查獲鄭姓竊嫌。

當時他正在剝電纜外殼，準備取銅線去變賣，尚未完成就被逮捕，所有贓物都還在房間內來不及銷贓，同時還被搜到安非他命和吸食器，警詢後被依竊盜罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，贓物清點無缺物歸原主。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林口地區某工廠日前報案遭竊一批電纜和工程器械，警方鎖定竊嫌騎機車逃逸，4小時後循線追到泰山區某鐵皮屋，當場查獲正在剝電纜的50歲鄭姓嫌犯，所有贓物都還來不及變賣。記者林昭彰／翻攝
林口地區某工廠日前報案遭竊一批電纜和工程器械，警方鎖定竊嫌騎機車逃逸，4小時後循線追到泰山區某鐵皮屋，當場查獲正在剝電纜的50歲鄭姓嫌犯，所有贓物都還來不及變賣。記者林昭彰／翻攝
林口地區某工廠日前報案遭竊一批電纜和工程器械，警方鎖定竊嫌騎機車逃逸，4小時後循線追到泰山區某鐵皮屋，當場查獲正在剝電纜的50歲鄭姓嫌犯，所有贓物都還來不及變賣。記者林昭彰／翻攝
林口地區某工廠日前報案遭竊一批電纜和工程器械，警方鎖定竊嫌騎機車逃逸，4小時後循線追到泰山區某鐵皮屋，當場查獲正在剝電纜的50歲鄭姓嫌犯，所有贓物都還來不及變賣。記者林昭彰／翻攝
警方在泰山區泰林路三段1間鐵皮屋查獲鄭姓竊嫌，所有贓物都還來不及變賣，屋內還有2小包安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
警方在泰山區泰林路三段1間鐵皮屋查獲鄭姓竊嫌，所有贓物都還來不及變賣，屋內還有2小包安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
警方在泰山區泰林路三段1間鐵皮屋查獲鄭姓竊嫌，所有贓物都還來不及變賣，屋內還有2小包安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
警方在泰山區泰林路三段1間鐵皮屋查獲鄭姓竊嫌，所有贓物都還來不及變賣，屋內還有2小包安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝

偷竊 房間 林口

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