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連假欲南下墾丁開毒趴 台南21歲男怠速車內小歇露馬腳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

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警方詢床後，依涉違反毒品危害防制條例罪嫌將劉男送辦外，擴大追查毒品來源。圖／讀者提供
警方詢床後，依涉違反毒品危害防制條例罪嫌將劉男送辦外，擴大追查毒品來源。圖／讀者提供

台南21歲劉姓男子趁連續假期，今晨4時許開租賃輛車到市區準備接友人南下墾丁開趴，經北區大和路時怠速在車內休息，市警五分局員發現後上前關心，劉下車後立刻鎖門，員警察覺有異，在車上查獲K他命及印有「玩很大」等圖樣毒咖啡包，將他帶返所內調查後，依法送辦。

五分局和緯派出所警員吳冠霆、莊致中今晨在北區大和路巡邏時，發現劉在發動中的租賃轎車內休息，便上前查看關心。未料，他下車後立刻鎖門且神色慌張，員警懷疑他可能攜帶違禁物。

經警目視發現車內中央扶手台放有毒品咖啡包，劉自知難逃法網，便取出放置在中央扶手台內的5小包K他命，以及副駕駛座置物箱內印有「玩很大」及「白色獨角獸」圖樣的毒咖啡包，共計61包、重達210餘公克。

據了解，他趁連續假期與朋友南下到墾丁開Party，並攜帶大量毒品助興，未料，在半路休息等待友人時，經警察覺有異起出大量毒品。警詢後，依涉違反毒品危害防制條例罪嫌將他送辦外，擴大追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在劉男車內查獲5小包K他命，以及印有「玩很大」及「白色獨角獸」圖樣的毒咖啡包，共計61包、重達210餘公克。圖／讀者提供
警方在劉男車內查獲5小包K他命，以及印有「玩很大」及「白色獨角獸」圖樣的毒咖啡包，共計61包、重達210餘公克。圖／讀者提供

咖啡 毒品 警察

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