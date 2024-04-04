快訊

日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／通緝犯借錢被催討 拿刀反被債權人奪下挨刀送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

王姓男子因案被發布通緝，他陸續向劉男借錢卻無力歸還，今天下午雙方約在劉男新北新莊住處談判，雙方發生爭執，過程中，王男持水果刀揮刺，反遭劉男奪刀劃傷，所幸送醫後沒有生命危險。劉男依法送辦，王男則解送歸案。

據了解，王姓男子（37歲）因一起毒品案件沒到庭應訊，今年2月底被發布通緝。王男去年開始陸續向劉男借了3萬5000元生活費，最近劉男急需用錢向王男催討，但王男根本沒錢可還，只能百般拖延，這讓劉男相當不滿。

今天下午4時左右，劉男約了王男在新北市新莊區新莊路住處談還錢事宜。不料，兩人卻為此大吵一架，過程中，王男一時爆氣，隨手拿起一把水果刀，欲朝劉男身上揮刺，反被劉男奪下，朝他大腿揮劃一刀。

警、消獲報派員趕抵協助送醫，所幸沒有生命危險。警當場逮捕劉男帶回查辦，警詢後依傷害罪嫌移送劉男法辦，王男則依法解送歸案。

王男持水果刀揮刺，反遭劉男奪刀反制劃傷，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
王男持水果刀揮刺，反遭劉男奪刀反制劃傷，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
王男持水果刀揮刺，反遭劉男奪刀反制劃傷，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
王男持水果刀揮刺，反遭劉男奪刀反制劃傷，所幸送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

通緝

延伸閱讀

影／清明連假衝台南酒店狂歡 高雄通緝犯遇臨檢落跑被警壓制

高雄鋼琴女老師遭闖空門 通緝犯涉案但70萬鑽表去向不明

高雄通緝犯狂逃1.6公里被逮 藏毒又吞8違規恐挨罰15萬

被高雄員警攔查報身分證 通緝犯藏「時尚毒咖啡包」罪加一等

相關新聞

影／汐止警匪追逐連開11槍畫面曝 高速倒車撞警車悍匪遭逮

新北市汐止區昨天發生警匪街頭追逐案。47歲張男開車載著58歲陳男行經汐止區中正路時因連續闖黃燈遭警方鳴笛追趕，張男不服警...

影／通緝犯借錢被催討 拿刀反被債權人奪下挨刀送醫

王姓男子因案被發布通緝，他陸續向劉男借錢卻無力歸還，今天下午雙方約在劉男新北新莊住處談判，雙方發生爭執，過程中，王男持水...

不配合盤查還衝撞警車 汐止警開11槍逮1毒蟲另1人跑了

新北市汐止警方昨天深夜盤查1輛轎車，發現開車的47歲張男及58歲乘客陳男形跡可疑於是一路尾隨，見該車違規闖紅燈立即上前攔...

影／清明連假衝台南酒店狂歡 高雄通緝犯遇臨檢落跑被警壓制

45歲陳姓詐欺通緝犯今天利用清明連假，偕友從高雄來台南酒店玩樂，卻遇上警方臨檢，他急忙從後門竄出企圖脫逃，仍被警方發現攔...

彰化男心情不好就毒駕狂飆撞癱母子 二審改重判他5年

彰化吳姓工人自稱和朋友吵架心情不好，吸毒後開車狂飆亂竄，在彰化市區撞到4輛機車、2輛汽車，更害張姓女子騎車載5歲兒子重摔...

釣客高雄港違規垂釣遇取締 跳港就擒原來遭通緝

高雄港務警察總隊昨天取締違規釣客，曾姓男子與2名朋友不服取締，遭警方噴辣椒水，曾跳進港拒捕。警方派船在水上逮捕他，竟查出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。