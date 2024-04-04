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影／通緝犯借錢被催討 拿刀反被債權人奪下挨刀送醫
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王姓男子因案被發布通緝，他陸續向劉男借錢卻無力歸還，今天下午雙方約在劉男新北新莊住處談判，雙方發生爭執，過程中，王男持水果刀揮刺，反遭劉男奪刀劃傷，所幸送醫後沒有生命危險。劉男依法送辦，王男則解送歸案。
據了解，王姓男子（37歲）因一起毒品案件沒到庭應訊，今年2月底被發布通緝。王男去年開始陸續向劉男借了3萬5000元生活費，最近劉男急需用錢向王男催討，但王男根本沒錢可還，只能百般拖延，這讓劉男相當不滿。
今天下午4時左右，劉男約了王男在新北市新莊區新莊路住處談還錢事宜。不料，兩人卻為此大吵一架，過程中，王男一時爆氣，隨手拿起一把水果刀，欲朝劉男身上揮刺，反被劉男奪下，朝他大腿揮劃一刀。
警、消獲報派員趕抵協助送醫，所幸沒有生命危險。警當場逮捕劉男帶回查辦，警詢後依傷害罪嫌移送劉男法辦，王男則依法解送歸案。
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