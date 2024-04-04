快訊

日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／汐止警匪追逐連開11槍畫面曝 高速倒車撞警車悍匪遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市汐止區昨天發生警匪街頭追逐案。47歲張男開車載著58歲陳男行經汐止區中正路時因連續闖黃燈遭警方鳴笛追趕，張男不服警方盤查竟衝撞警車逃逸，汐止警見狀朝車輛連開11槍並展開追緝。2人趁隙駛離並棄車逃逸，警方事後逮捕陳男並積極追緝在逃的張男，警車遭衝撞及開槍驚險影像下午也曝光。

從畫面中可見，張男駕駛白色轎車高速奔逃，先跨越雙黃線駛入對向車道欲左轉，但轉向後卻突然急煞，隨後倒車調頭欲加速逃逸，此時警車也尾追到場，2車在路中央發生碰撞。張男轎車衝撞警車後轉了180度，遭警車逼停在路旁護欄，不料張男持續踩足油門欲逃逸，警方下車後立即朝車輪開了11槍，但張男仍加速開車逃逸。

警方事後在汐止區大同路找到涉案車輛並起獲安非他命，但2人已逃逸無蹤。警方不久後循線逮捕乘客陳男，目前正積極追緝在逃的駕駛張男到案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

汐止警方對車輛連開11槍。記者黃子騰／翻攝
汐止警方對車輛連開11槍。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕車上乘客陳男。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕車上乘客陳男。記者黃子騰／翻攝
嫌犯衝撞警車後自己車輛也受損。記者黃子騰／翻攝
嫌犯衝撞警車後自己車輛也受損。記者黃子騰／翻攝
張嫌駕車衝撞警車。記者黃子騰／翻攝
張嫌駕車衝撞警車。記者黃子騰／翻攝

汐止 警車

延伸閱讀

影／少年突跨分隔島穿越馬路 騎士煞車不及撞上驚險畫面曝

不配合盤查還衝撞警車 汐止警開11槍逮1毒蟲另1人跑了

高雄暗夜惡火！1家7口1死6傷 疑轎車起火釀災

汐止趣味兒童節寫生競賽 百位孩童畫出社區之美

相關新聞

影／汐止警匪追逐連開11槍畫面曝 高速倒車撞警車悍匪遭逮

新北市汐止區昨天發生警匪街頭追逐案。47歲張男開車載著58歲陳男行經汐止區中正路時因連續闖黃燈遭警方鳴笛追趕，張男不服警...

影／通緝犯借錢被催討 拿刀反被債權人奪下挨刀送醫

王姓男子因案被發布通緝，他陸續向劉男借錢卻無力歸還，今天下午雙方約在劉男新北新莊住處談判，雙方發生爭執，過程中，王男持水...

不配合盤查還衝撞警車 汐止警開11槍逮1毒蟲另1人跑了

新北市汐止警方昨天深夜盤查1輛轎車，發現開車的47歲張男及58歲乘客陳男形跡可疑於是一路尾隨，見該車違規闖紅燈立即上前攔...

影／清明連假衝台南酒店狂歡 高雄通緝犯遇臨檢落跑被警壓制

45歲陳姓詐欺通緝犯今天利用清明連假，偕友從高雄來台南酒店玩樂，卻遇上警方臨檢，他急忙從後門竄出企圖脫逃，仍被警方發現攔...

彰化男心情不好就毒駕狂飆撞癱母子 二審改重判他5年

彰化吳姓工人自稱和朋友吵架心情不好，吸毒後開車狂飆亂竄，在彰化市區撞到4輛機車、2輛汽車，更害張姓女子騎車載5歲兒子重摔...

釣客高雄港違規垂釣遇取締 跳港就擒原來遭通緝

高雄港務警察總隊昨天取締違規釣客，曾姓男子與2名朋友不服取締，遭警方噴辣椒水，曾跳進港拒捕。警方派船在水上逮捕他，竟查出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。