影／汐止警匪追逐連開11槍畫面曝 高速倒車撞警車悍匪遭逮

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新北市汐止區昨天發生警匪街頭追逐案。47歲張男開車載著58歲陳男行經汐止區中正路時因連續闖黃燈遭警方鳴笛追趕，張男不服警方盤查竟衝撞警車逃逸，汐止警見狀朝車輛連開11槍並展開追緝。2人趁隙駛離並棄車逃逸，警方事後逮捕陳男並積極追緝在逃的張男，警車遭衝撞及開槍驚險影像下午也曝光。

從畫面中可見，張男駕駛白色轎車高速奔逃，先跨越雙黃線駛入對向車道欲左轉，但轉向後卻突然急煞，隨後倒車調頭欲加速逃逸，此時警車也尾追到場，2車在路中央發生碰撞。張男轎車衝撞警車後轉了180度，遭警車逼停在路旁護欄，不料張男持續踩足油門欲逃逸，警方下車後立即朝車輪開了11槍，但張男仍加速開車逃逸。

警方事後在汐止區大同路找到涉案車輛並起獲安非他命，但2人已逃逸無蹤。警方不久後循線逮捕乘客陳男，目前正積極追緝在逃的駕駛張男到案。

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