不配合盤查還衝撞警車 汐止警開11槍逮1毒蟲另1人跑了

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新北市汐止警方昨天深夜盤查1輛轎車，發現開車的47歲張男及58歲乘客陳男形跡可疑於是一路尾隨，見該車違規闖紅燈立即上前攔查，不料張男不配合盤查還衝撞警車逃逸，警方連開11槍還擊追捕，不久後尋獲該輛轎車並查獲安非他命，但車上2人已逃逸無蹤，警方事後循線將陳男拘提到案，並積極追緝在逃的張男。

據了解，汐止分局長安派出所警員昨天凌晨3時許巡邏行經茄苳路、茄興路口時，見47歲張姓男子與58歲乘客陳男形跡可疑於是上前盤查，經查驗身分後後讓2人離開。但張男及陳男開車欲離開時，疑因心虛加速駛離，警方發現可疑於是尾隨，張男見警方在後更為緊張竟陸續闖越多個紅燈。

警方見狀立即鳴笛追捕，不料張男不但不配合警方取締還開車衝撞警車。警員立即連開11槍還擊並呼叫攔截圍捕，但2人仍趁隙加速逃離。警方不久後在汐止區大同路找到該輛轎車，但2人已逃逸無蹤，搜索後在車上找到安非他命毒品。警方漏夜追緝後逮捕58歲陳男，目前正積極追緝在逃的張男，詢後將依毒品、妨害公務、公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885 嫌犯衝撞警車後自己車輛也受損。記者黃子騰／翻攝