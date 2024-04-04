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釣客高雄港違規垂釣遇取締 跳港就擒原來遭通緝
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高雄港務警察總隊昨天取締違規釣客，曾姓男子與2名朋友不服取締，遭警方噴辣椒水，曾跳進港拒捕。警方派船在水上逮捕他，竟查出他涉嫌攜帶毒品，而且已因毒品案判刑11年通緝中。
昨天下午3時許，曾姓男子（34歲）與劉姓（49歲）、林姓（30歲）2男子在高雄港第六貨櫃中心釣魚，由於第六貨櫃中心全區禁止垂釣，高雄港務警察總隊才派員取締。
曾男因涉毒品案，經高雄地方法院判刑11年，未到案執行，2022年4月25日遭高雄地檢署通緝。他見員警要查身分拒檢，騎著機車要離去，警方要攔阻他，他卻示意劉、林2人擋住員警，與員警扭打拉扯，警方立即對空鳴槍、對他們噴辣椒水，以妨害公務罪嫌逮捕劉、林2人。
曾姓男子當時戴安全帽，未受辣椒水影響，見警方阻擋去路竟跳下港，不管警方如何呼叫，仍不上岸，而與警方在水上僵持不下，後來港警派船圍捕，曾體力不支才就擒。
警方在曾身上搜出1小包毒品，並在機車置物箱，共查獲安非他命100多公克、搖頭丸1顆、K他命7公克、毒品咖啡包4包和K盤及電子磅秤，逮捕曾查辦，經調查身分，才確認他遭通緝。全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務及傷害罪嫌，移送高雄地檢署查辦。
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