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想賺3萬元 女子鞋藏300萬海洛因

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

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32歲馬來西亞籍女子林麗芬受運毒集團成員委託，以馬來西亞幣4800元代價，將藏在運動鞋底夾層內的685.13公克海洛因毒品穿來台灣，卻在入境時遭識破，桃園地檢署偵結起訴。示意圖。記者陳恩惠／攝影
32歲馬來西亞籍女子林麗芬受運毒集團成員委託，以馬來西亞幣4800元代價，將藏在運動鞋底夾層內的685.13公克海洛因毒品穿來台灣，卻在入境時遭識破，桃園地檢署偵結起訴。示意圖。記者陳恩惠／攝影
馬來西亞籍女子林姓女子去年耶誕節搭機來台，涉接受運毒集團指使，在腳上穿的運動鞋底夾藏二包淨重六八五點一三公克的海洛因毒品，黑市價格至少三百萬元。林女入境安檢時被海關人員發現有異，攔下搜出毒品，桃園地檢署依運輸一級毒品、懲治走私條例等罪嫌起訴她。

起訴書指出，卅二歲林女受運毒集團成員姓名不詳A男、通訊軟體微信暱稱「cookie」等人委託，自馬來西亞將海洛因帶來台灣；「cookie」指示她去年十二月廿四日先到馬來西亞吉隆坡焦賴區LeQuadri酒店見面，A男將兩隻各自夾藏一包一級毒品海洛因的運動鞋一雙，及約台幣三萬二千餘元的馬來西亞幣四千八百元的報酬交給她。

林女表示，第二天她便穿著這雙藏有海洛因毒品的運動鞋，搭乘上午起飛的馬來西亞航空ＭＨ—三六六班機入境台灣。班機於當日下午四點廿八分落地，林女在大園區航站南路的桃園國際機場第一航廈接受入境檢查作業時，遭海關人員發現運動鞋有異攔查，經法務部調查局桃園市調查處執行附帶搜索，在運動鞋左右腳鞋底夾層內，起出二包六百多公克海洛因毒品。

檢調偵訊時，林女坦承不諱，並有林女的入出境資料、與Ａ男、cookie等人通訊軟體對話紀錄截圖可供佐證。檢察官表示，被告林女於偵查中就涉嫌運輸一級毒品的犯行完全坦承，若被告於審理中也坦承犯行，會建請法院依規定減輕其刑。

毒品 海關

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