認姊夫是「不定時炸彈」持刀刺死 七旬翁判刑7年半

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新北市易姓老翁投靠姊姊時，與彭姓姊夫同住時常有口角，易被趕出後萌生自殺念頭，又想起姊夫總總不是，前往姊姊家刺殺彭姓老翁後自戕。彭送醫不治，易送醫後救回性命。檢方起訴易姓老翁涉嫌殺人，基隆地方法院審理後認定犯行，判刑7年6月。全案可上訴。

檢方起訴指出，年過70的易姓老翁，因為位在新北市瑞芳區的房屋整修，便去瑞芳區一坑路投靠姊姊，與姊姊、姊夫和外甥同住。

易姓老翁2015年起就有失眠困擾，進而產生憂鬱、焦慮情緒問題，比過去更加易怒。彭姓老翁則疑似有失智及患精神疾病，夏季季節交替時，脾氣較為暴躁並有暴力傾向，出現不時破壞家具、拆卸家內設備等行為，常與易姓老翁發生口角。

去年6月4日上午，易姓老翁見姊夫無故拆除房屋的2樓鐵門，出言阻止，雙方再起衝突。彭姓老翁先後持斧頭、拐杖攻擊易姓老翁頭部，造成易的頭皮有撕裂傷。

易姓老翁同年7月12日搬回原住處，3天後受不明原因刺激而意圖尋死，當天下午1點多，騎乘普通重型機車到10元商店購買刀刃長度約15公分，寬度約3公分，含刀柄全長約26公分的水果刀，騎車回住處內留下遺書，又想到姊夫先前總總行徑心生不滿。

易姓老翁主觀上認為彭姓姊夫患有精神疾病，具暴力傾向，對家人而言是不定時炸彈，於是持水果刀自住處步行前往彭的住處房間，見彭坐在床上，兩人又發生口角，易持水果刀猛刺彭的左胸部5夕，致彭心臟、肺臟多處受銳器傷害，大量出血而昏迷不醒。易行兇後，又持水果刀刺向自己胸、腹部數刀，最終倒臥在1樓客廳電視櫃前。

彭的兒子原在客廳沙發午睡，聽到爭吵聲而清醒，發現易、彭分別倒臥在客廳電視櫃前及房間內，通報救護車及報警處理。彭傷重不治，易術後轉加護病房、普通病房，同年8月17日出院，警方拘提後送辦。

檢察官偵查後，依家暴殺人罪嫌起訴易姓老翁。基隆地院法官審理後，認定易姓老翁犯殺人罪，處有期徒刑7年6月，執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護2年。

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