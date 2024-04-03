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超商遭搶距離縣長住家不到200公尺 陳福海：對警察非常有信心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

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金門縣在上月30日發生首起超商搶奪案，1名56歲台籍工人趁著店員忙於結帳點鈔時，下手搶走新台幣6千元，警方獲報後，漏夜在案發地展開地毯式搜索，在短短7小時內迅速將涉案嫌犯逮捕到案，金門縣長陳福海今天上午到場頒贈破案獎金給有功人員，慰勉縣警局同仁辛勞，也重申金門縣對暴力犯罪「零容忍」態度，嗆聲「壞人別來金門」。

這起罕見的金門超商搶案，發生在30日，1名台籍劉姓工人疑缺錢花用，選在晚間21點到金湖地區塔后超商徒手搶奪新臺幣6千元，隨即趁濃霧暗夜逃離現場，警方到場後調閱監視器，隨即鎖定犯嫌，經20多名警力漏夜搜查，花了7小時在凌晨4時48分將劉嫌擒獲，全案依強盜罪移送福建金門地檢署偵辦，案經法院裁定羈押。

陳福海於今天上午9時30分許前往金湖分局頒贈破案獎金給偵破強盜案有功人員，包括縣警局長陳錦文、金湖分局長楊志源等人都在場陪同，陳福海慰勉縣警局同仁不眠不休偵辦，並能在短短7小時內迅速將涉案嫌犯逮捕到案，強調未來會去列管外來的治安人口及防範，他也宣示，「要壞人別來金門」。

由於遭搶的超商，距離陳福海的住家不到200公尺，媒體詢問他當晚是否有「怕怕」？陳福海說，他對警察非常有信心，一點都沒有代誌，所以金門治安很好，出現治安人口危機即是轉機，將要求警察及戶政單位對於治安人口都要列管，未來出入境治安人口，我們會更謹慎，讓治安人口「零犯案」，守護金門這塊淨土，讓老百姓要過好日子

陳福海也說，目前警政預算成長將近兩倍，常住人口也沒有增加，且金門地方也不大，但治安要做的事情，在政策都要有優先序，他提到，對治安，我們要「零容忍」；對於毒，我們也「零容忍」，並加強查緝力度。另，對於最近發生的幾起個案，陳福海說，我們要痛定思痛，一一盤整，分析各個態樣，一起努力，守護家鄉的治安，讓金門成為宜居的城市。

警察局長陳錦文強調，千萬不要試圖挑戰警方維護社會治安的決心，任何在金門縣的犯罪行為，警方必將全力打擊，迅速偵破，防止一切危害，落實保障鄉親生命、身體及財產安全生活的好環境。

金門縣長陳福海在受訪時表示，強調未來會去列管外來的治安人口及防範，他也宣示，「要壞人別來金門」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在受訪時表示，強調未來會去列管外來的治安人口及防範，他也宣示，「要壞人別來金門」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到場頒贈破案獎金給有功人員，慰勉縣警局同仁辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到場頒贈破案獎金給有功人員，慰勉縣警局同仁辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到金湖分局頒贈破案獎金給有功人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到金湖分局頒贈破案獎金給有功人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到金湖分局頒贈破案獎金給有功人員，並與縣警局同仁晤談，重申金門縣對暴力犯罪「零容忍」態度，強調「壞人別來金門」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到金湖分局頒贈破案獎金給有功人員，並與縣警局同仁晤談，重申金門縣對暴力犯罪「零容忍」態度，強調「壞人別來金門」。記者蔡家蓁／攝影

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