涉走私789公斤K他命 2台男柬埔寨遭重刑20年

據柬埔寨《柬中時報》報導，柬埔寨緝毒局與美國緝毒局合作，於去年8月偵破特大K他命走私案，逮補6名台灣男子，其中2人被控犯有販運毒品罪和洗錢罪，遭判處20年有期徒刑。其餘4人被判無罪當庭釋放。

兩名被告分別為安某（32歲）和段某（25歲），於去年8月1日在西哈努克省一間山上別墅被逮捕，柬埔寨警方當時在別墅內搜出789公斤K他命。

今年4月1日，金邊初級法院法官宣讀判決書，裁定安某和段某「藏有、運輸和販賣毒品罪」和「洗錢罪」罪名成立，判處20年有期徒刑，各罰款4,000萬元柬幣（約1萬美元）。

法官並宣布，安某和段某刑滿出獄後驅逐出境，禁止再次入境柬埔寨。