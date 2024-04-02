台南女警持槍自戕 法醫解剖確認胸部貫穿性槍傷死亡

台南麻豆分局梁姓女警疑持警槍自戕，今天下午經檢察官會同法醫解剖複驗後，認死者因槍傷導致胸部有貫穿性槍傷而出血休克死亡，台南地檢署指出，檢察官將調閱死者相關資料進一步研判全案起因。

台南檢警今下午3時會同法醫解剖，「人都已經死了…」梁父說，現在交由檢察官處理。梁女近來身體狀況不佳，前天她補休假，父親還陪同看診，父親說，女兒身體雖不舒服，但看不出有異狀。面對中央警察大學處理其竊案態度的看法，父親則低調未再多說。

檢警昨天下午在柳營祿園殯葬專區相驗遺體，檢方研判子彈貫穿她左胸部共1槍，今天解剖遺體確認。檢方說，死者沒留下遺書，會指揮警方進一步調查。

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