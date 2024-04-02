台南女警持槍自戕 法醫解剖確認胸部貫穿性槍傷死亡
台南麻豆分局梁姓女警疑持警槍自戕，今天下午經檢察官會同法醫解剖複驗後，認死者因槍傷導致胸部有貫穿性槍傷而出血休克死亡，台南地檢署指出，檢察官將調閱死者相關資料進一步研判全案起因。
台南檢警今下午3時會同法醫解剖，「人都已經死了…」梁父說，現在交由檢察官處理。梁女近來身體狀況不佳，前天她補休假，父親還陪同看診，父親說，女兒身體雖不舒服，但看不出有異狀。面對中央警察大學處理其竊案態度的看法，父親則低調未再多說。
檢警昨天下午在柳營祿園殯葬專區相驗遺體，檢方研判子彈貫穿她左胸部共1槍，今天解剖遺體確認。檢方說，死者沒留下遺書，會指揮警方進一步調查。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言