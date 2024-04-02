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台中警違法採尿 法院認侵害人權...女毒蟲暫不用觀勒

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第三分局持拘票逮捕黃姓女子，檢方以她吸食安非他命聲請送觀察勒戒，台中地院卻發現，警方對黃女採尿前沒向檢察官聲請許可就直接採驗，黃女當時也說「是警察叫我尿尿」並拒簽調查筆錄，顯非出於自願，法院認定警方侵害基本人權，排除尿液證據力後駁回檢方聲請，可抗告。

台中地檢聲請指出，黃女施用第二級毒品安非他命，警方2023年8月1日下午2點多持檢察官核發的拘票到她住處逮人，並採集尿液送驗後呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應，依法聲請裁定黃女送勒戒所觀察、勒戒。

台中地院查，本案雖是檢警拘提、逮捕到案，但黃女並非毒品危害防制條例第25條，及採驗尿液實施辦法所定的「應受尿液採驗人」，警察機關不得依前述規定對她採尿。

法院說，黃涉嫌吸毒時間是2023年8月1日下午2點被警方採尿前回溯96小時內，是在憲法法庭111年憲判字第16號判決公告後所犯，依該判決內容，警察若要依刑事訴訟法第205條之2規定，以非侵入性方式採尿，應報請檢察官核發鑑定許可，若情況急迫先採尿需於24小時內向檢察官陳報。

法院發現，台中第三分局沒報請檢察官核發鑑定許可，也未於採尿後24小時陳報，就由警員直接對黃女採尿，程序違法。

法院再視警詢筆錄，發現警方問「警方經你同意後，對你實施尿液採驗...」，黃女答「是警察叫我尿尿，因為有發現吸食器」並拒絕簽署調查筆錄，加上無證據顯示警員採尿時，是出於黃女自願性同意所排放，可見本件採尿過程也不符合自願性同意採尿要件。

中院認定，警方對黃女採尿，除違反法定程序，也不符合自願性採尿要件，警方侵害黃女身體自主、隱私權甚大，應禁止使用採得尿液等證據，以預防偵查人員將來再次違法取得，衡量人權、公共利益等，排除黃女尿液證據力後，駁回檢方聲請。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中第三分局。記者曾健祐／攝影
台中第三分局。記者曾健祐／攝影

檢察官 警察

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