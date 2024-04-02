影／大甲媽起駕前台中警大掃黑 抓29名治平對象扣槍毒

一年一度的大甲媽遶境活動將在5日深夜起駕，台中市警局為確保遶境活動順利，已展開為期7天的「掃黑行動」，查獲29名治平對象、2把改造手槍、子彈等贓證物，其中許男為首的暴力集團橫行太平，強押債務人逼簽本票，也在此次行動被查緝到案，市刑大六隊則破獲黃男為首的詐欺集團，扣得虛擬錢包內985萬元贓款，都依法移送檢方偵辦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將在5日深夜11時起駕，14日回鑾，台中市警局為確保遶境活動順利，市警局除先向欲前往接駕的20組宮廟、陣頭、團體，強力約制告誡，提醒遶境期間，不得有任何搶轎、暴力的不法行為，另外也在上月26日至本月1日展開為期7天的「掃黑行動」。

台中市刑大統計，此次查獲治平專案目標4件29人、違反槍砲彈藥刀械管制條例2件2人，共計查扣毒品咖啡包466包(重1968.1公克)、K他命1包(重1公克)、改造槍枝2把、子彈44發、空氣槍3把、瓦斯罐1罐、鐵珠1包、武士刀1把、球棒3支、監視器主機1台、電腦主機1台、手機22支，面額500顆USDT泰達幣800張、現金31萬餘元等贓證物。

其中台中市刑大六隊破獲黃姓男子（32歲）為首的詐騙集團，黃等人成立人頭公司從事洗錢，先以假投資詐騙向被害人面交取款，或要求被害人轉帳至詐欺人頭帳戶後，再透過虛擬貨幣多次層轉方式躲避警方查緝及隱匿贓款。

六隊在專案期間，循線帶回黃男等10人，查扣面額500顆USDT泰達幣800張、虛擬通貨買賣合約、銀行存摺、提款卡、點鈔機、監視器主機、電腦主機、31萬800元等贓、證物，經法院裁定扣押虛擬錢包存款985萬元，全案依組織等罪，移送台中地檢署後，檢方聲押黃獲准。

太平警分局查獲許男（39歲）為首的暴力集團，許等人以債務糾紛，邀約被害人至酒店商討，對其恐嚇、施暴，並強押被害人至汽車旅館強簽本票，此案警方在太平、大雅、大甲、外埔及苗栗縣卓蘭等地搜索，帶回涉案10人，查扣毒品、空氣槍、武士刀、球棒等贓證物，檢方訊問後命許以3萬元交保。

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