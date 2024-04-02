女警去年遭控竊盜喊冤 被警大退學

台南梁姓女警疑持警槍自戕，據了解，她去年十二月就讀中央警察大學研究所時，遭指控涉及竊案，雖喊冤仍遭校方退學，對此耿耿於懷，有人懷疑是壓垮梁女情緒的最後一根稻草；詳細原因待檢警深入釐清。

警大昨發聲明證實，梁女在校期間違反校規，去年十二月廿五日依規定勒令退學，後續梁生依救濟程序提出訴願，現仍審議中，對於憾事發生深表遺憾與哀悼。

「我很不甘願…」梁女雙親昨天下午前往配合相驗愛女遺體，表情難掩哀傷；夫妻倆僅有梁女這個寶貝女兒，梁母說，女兒個性開朗，且個性上進熱心，當初為報考警大研究所，勤休認真K書，考了三次才好不容易上榜。

梁母說，女兒生活勤儉，已在善化置產，去年十二月獲知女兒突遭退學，追問原因稱遭學校指控涉及竊盜案，深入詢問原來女兒與同儕常相互代為購買物品，因遭另名同儕檢舉有一筆一千多元帳目轉入女兒戶頭，被認定是竊盜，多次向校方喊冤無效逕遭退學，女兒情緒大變寡歡。她說，好好女兒讀研究所讀到命都沒了，這誰能接受？

不願曝光的梁女友人私下說，梁家家中經濟狀況佳，根本不愁吃穿，梁女個性大方，更不可能區區為千餘元犯案，為洗刷冤屈，近日還請律師打算訴願中，沒想到竟傳出憾事。

警大表示，已啟動後續心理輔導措施，積極關懷梁生在校同學身心狀況，讓所有同學皆能得到適切支持與幫助，共同度過這段艱難時刻。

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