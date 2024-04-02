聽新聞
test
0:00 / 0:00

女警去年遭控竊盜喊冤 被警大退學

聯合報／ 記者謝進盛黃宣翰周嘉茹／連線報導

台南梁姓女警疑持警槍自戕，據了解，她去年十二月就讀中央警察大學研究所時，遭指控涉及竊案，雖喊冤仍遭校方退學，對此耿耿於懷，有人懷疑是壓垮梁女情緒的最後一根稻草；詳細原因待檢警深入釐清。

警大昨發聲明證實，梁女在校期間違反校規，去年十二月廿五日依規定勒令退學，後續梁生依救濟程序提出訴願，現仍審議中，對於憾事發生深表遺憾與哀悼。

「我很不甘願…」梁女雙親昨天下午前往配合相驗愛女遺體，表情難掩哀傷；夫妻倆僅有梁女這個寶貝女兒，梁母說，女兒個性開朗，且個性上進熱心，當初為報考警大研究所，勤休認真K書，考了三次才好不容易上榜。

梁母說，女兒生活勤儉，已在善化置產，去年十二月獲知女兒突遭退學，追問原因稱遭學校指控涉及竊盜案，深入詢問原來女兒與同儕常相互代為購買物品，因遭另名同儕檢舉有一筆一千多元帳目轉入女兒戶頭，被認定是竊盜，多次向校方喊冤無效逕遭退學，女兒情緒大變寡歡。她說，好好女兒讀研究所讀到命都沒了，這誰能接受？

不願曝光的梁女友人私下說，梁家家中經濟狀況佳，根本不愁吃穿，梁女個性大方，更不可能區區為千餘元犯案，為洗刷冤屈，近日還請律師打算訴願中，沒想到竟傳出憾事。

警大表示，已啟動後續心理輔導措施，積極關懷梁生在校同學身心狀況，讓所有同學皆能得到適切支持與幫助，共同度過這段艱難時刻。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

情緒 竊盜

延伸閱讀

31歲女警被控竊盜！母親訴冤屈：考3次上榜卻「讀書讀到命都沒了」

31歲女警陳屍車中…曾攻讀碩士 警大證實「違反校規」勒令退學

台南31歲女警陳屍車上…現場留一把警槍 初驗「子彈貫穿胸部」明解剖

相關新聞

領槍出勤 台南女警陳屍公園

台南市麻豆警分局官田分駐所梁姓女警，前天深夜被發現陳屍官田區體育公園自己車內，疑持警槍自戕。梁女未留遺書，最近身體狀況不...

澳女攜6.9公斤海洛英入境 市值4千萬

關務署台北關與航警局安全檢查大隊執行入境行李X光儀檢時，發現一件自馬來西亞託運來台之行李X光顯像有異，待旅客提領後於海關...

女警去年遭控竊盜喊冤 被警大退學

台南梁姓女警疑持警槍自戕，據了解，她去年十二月就讀中央警察大學研究所時，遭指控涉及竊案，雖喊冤仍遭校方退學，對此耿耿於懷...

31歲女警被控竊盜！母親訴冤屈：考3次上榜卻「讀書讀到命都沒了」

台南市麻豆警分局官田分駐所梁姓女警昨深夜被發現在官田區運動公園停車場，疑持警槍自戕身亡震撼警界。據指出，梁女去年就讀警大...

31歲女警陳屍車中…曾攻讀碩士 警大證實「違反校規」勒令退學

台南市麻豆警分局一名梁姓女警，昨深夜被發現陳屍在官田體育公園自己車上駕駛座，旁邊有一把警槍人已明顯死亡。據悉，女警研讀警...

影／澳女自稱來台自由行 竟夾帶市價4千萬海洛因闖關

關務署台北關與航警局安全檢查大隊執行入境行李X光儀檢時，發現一件自馬來西亞託運來台之行李X光顯像有異，待旅客提領後於海關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。