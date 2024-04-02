澳女攜6.9公斤海洛英入境 市值4千萬

關務署台北關與航警局安全檢查大隊執行入境行李X光儀檢時，發現一件自馬來西亞託運來台之行李X光顯像有異，待旅客提領後於海關查驗台攔查，果然在行李箱夾層內發現一包重達6.926公斤的白色粉狀物，經過鑑驗為第一級毒品海洛英，市值超過新台幣4000萬元。警訊後將犯嫌移送桃檢偵辦，並於近日依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，航警局安全檢查大隊會同關務署台北關，去年12月間在桃園國際機場第二航廈，聯合檢查自馬來西亞入境來台灣的澳洲籍V嫌託運行李，在行李箱夾層內發現一包重達6.926公斤的白色粉狀物，經過鑑驗為第一級毒品海洛英，市值超過新台幣4000萬元。

陳博全指出，這名澳洲籍女性犯嫌年紀大約60歲，先從澳洲搭機至馬來西亞，於當地取得夾藏毒品行李箱後，再獨自一人從馬來西亞搭機來台，女子辯稱是到馬來西亞及台灣度假旅遊，但託運行李內卻無足夠衣物及生活用品，反倒是遭查獲6.926公斤的海洛英，最終遭警方戳破謊言，當場遭逮捕送辦。

陳博全說，航警雖然特別前往女子預訂的飯店埋伏，但遲遲無人前往接應，目前已把相關情資提供給駐外單位追蹤幕後集團，同時持續在國內溯源追查，女子在調查後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦並起訴。