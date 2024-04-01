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影／澳女自稱來台自由行 竟夾帶市價4千萬海洛因闖關

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航警局安全檢查大隊執行入境行李X光儀檢時，發現一件自馬來西亞託運來台之行李X光顯像有異，待旅客提領後於海關查驗台攔查，果然在行李箱夾層內發現一包重達6.926公斤的白色粉狀物，經鑑驗為第一級毒品海洛因，市值超過新台幣4000萬元。警訊後將犯嫌移送桃檢偵辦，並於近日依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，航警局安全檢查大隊會同關務署台北關，去年12月間在桃園國際機場第二航廈，聯合檢查自馬來西亞入境來台的澳洲籍V嫌託運行李，在行李箱夾層內發現一包重達6.926公斤的白色粉狀物，經鑑驗為第一級毒品海洛因，市值超過新台幣4000萬元。

陳博全指出，這名澳洲籍女性犯嫌年約60歲，先從澳洲搭機至馬來西亞，於當地取得夾藏毒品行李箱後再獨自從馬來西亞搭機來台，女子辯稱是到馬來西亞及台灣渡假旅遊，但託運行李內卻無足夠衣物及生活用品，反倒是遭查獲6.926公斤的海洛因，最終遭警方戳破謊言，當場遭逮捕送辦。

陳博全說，航警雖然特別前往女子預訂的飯店埋伏，但遲遲無人前往接應，目前已把相關情資提供給駐外單位追蹤幕後集團，同時持續在國內溯源追查，女子在調查後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦並起訴。

航警呼籲，海洛因為第一級毒品，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方於犯嫌行李夾層內查獲毒品海洛因。圖／航警提供
警方於犯嫌行李夾層內查獲毒品海洛因。圖／航警提供
澳洲籍V嫌以運輸第一級毒品海洛因現行犯移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。圖／航警提供
澳洲籍V嫌以運輸第一級毒品海洛因現行犯移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。圖／航警提供
警方於犯嫌行李夾層內查獲毒品海洛因。圖／航警提供
警方於犯嫌行李夾層內查獲毒品海洛因。圖／航警提供
警方所查扣之第一級毒品海洛因毛重6.926公斤。圖／航警提供
警方所查扣之第一級毒品海洛因毛重6.926公斤。圖／航警提供

毒品 行李箱 馬來西亞

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