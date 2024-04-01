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31歲女警陳屍車中…曾攻讀碩士 警大證實「違反校規」勒令退學

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台南31歲女警陳屍車上…現場留一把警槍 初驗「子彈貫穿胸部」明解剖

聯合報／ 記者黃宣翰謝進盛／台南即時報導

台南麻豆警分局梁姓女警疑開槍自戕案，今天下午初步相驗後檢方研判子彈貫穿她胸部，訂明天下午在台南市立殯儀館解剖遺體。南檢說，因死者生前沒有留下遺書，動機尚不明，會指揮警方進一步調查釐清。

台南麻豆警分局梁姓女警，昨深夜11點51分被發現陳屍在官田體育公園自己車上駕駛座，旁邊有一把警槍人已明顯死亡。據查，女警原在警大碩士班研讀，但曾為課業苦惱而退學悶悶不樂。

麻豆警分局說，梁員3月31日原排定補休，於昨晚8點多向副所長表示欲銷假上班，並於8點30分返所領用械彈及無線電、簽出擔服備勤，駕駛個人車輛外出。因10點交接班時未發現梁員行蹤，副所長察覺異狀立即向分局通報並動員所內同仁尋找，分局長指示調閱行車軌跡及手機最後發話位置。經動員協尋，最終於11時50分在官田區運動公園發現其車輛，人倒在車內明顯死亡。

經查，31歲梁女未婚，無男友，平常勤務正常，且個性相當上進，持續在警察大學攻讀碩士學位，因課業及工作兩頭燒無力負擔，上學期退學。詳細原因仍待調查。

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台南梁姓女警傳出舉槍自戕，震驚警界，圖為案發現場。記者謝進盛／攝影
台南梁姓女警傳出舉槍自戕，震驚警界，圖為案發現場。記者謝進盛／攝影

台南 女警

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