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高雄貨車停紅燈超停止線 警盤查聞咖啡味後座乘客慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

梁姓男子前天下午駕駛貨車載同事鍾姓男子上班，在高雄市鳳山區一處路口停等紅燈，因超越停止線警方趨前盤查，梁淡定受檢，但鍾卻神情慌張，搖下車窗時，一陣「咖啡味」飄來，鍾無法狡賴，打開包包受檢，被查獲毒品殘渣袋及一小包Ｋ毒。

鳳山警分局新甲派出所警員黃冠中、劉凱文前天下午3時巡邏經過高市五甲二路，見一輛貨車停等紅燈時停到機車停等區，示意駕駛梁姓男子（34歲）「旁邊停一下」接受盤查。

警方靠近貨車，發現後方乘客鍾姓男子（28歲）神情怪異，鍾搖下車窗受檢，飄散一股怪味，警方對鍾說「有咖啡味耶，自己講，什麼的味道」，鍾稱「是原料」，遭警方斥責「味道這麼重，窗戶打開，味道就很重」。

鍾見無法狡賴，乖乖打開包包受檢，被警方發現有三級毒品卡西酮殘渣袋1包，鍾坦承前幾天曾施用；後警方又在鍾的皮夾內發現一包重4.62公克的K他命。

警方將鍾和梁一併帶返所調查；警詢後依毒品危害防制條例將鍾函送偵辦；令梁則採尿送驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

梁姓男子（右）前天下午駕駛貨車載同事鍾姓男子上班，在高雄市鳳山區路口停紅燈，因超越停止線警方盤查，因車內飄怪異咖啡味，鍾被查獲持毒（左）。記者石秀華／翻攝
梁姓男子（右）前天下午駕駛貨車載同事鍾姓男子上班，在高雄市鳳山區路口停紅燈，因超越停止線警方盤查，因車內飄怪異咖啡味，鍾被查獲持毒（左）。記者石秀華／翻攝
梁姓男子前天下午駕駛貨車載同事鍾姓男子上班，在高雄市鳳山區路口停紅燈，因超越停止線警方盤查，因車內飄怪異咖啡味，鍾被查獲持毒（如圖）。記者石秀華／翻攝
梁姓男子前天下午駕駛貨車載同事鍾姓男子上班，在高雄市鳳山區路口停紅燈，因超越停止線警方盤查，因車內飄怪異咖啡味，鍾被查獲持毒（如圖）。記者石秀華／翻攝
梁姓男子前天下午駕駛貨車載同事鍾姓男子上班，在高雄市鳳山區路口停紅燈，因超越停止線警方盤查，因車內飄怪異咖啡味，鍾被查獲持毒（如圖）。記者石秀華／翻攝
梁姓男子前天下午駕駛貨車載同事鍾姓男子上班，在高雄市鳳山區路口停紅燈，因超越停止線警方盤查，因車內飄怪異咖啡味，鍾被查獲持毒（如圖）。記者石秀華／翻攝

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