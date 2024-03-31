影／金門治安亮紅燈！ 56歲台籍工人搶超商 7小時落網

金門治安亮紅燈！1名年約50多歲的台籍劉姓工人疑缺錢花用，昨天晚間9點到金湖地區塔后超商徒手搶奪6千元，隨即趁濃霧暗夜逃離現場，警方到場後調閱監視器，隨即鎖定犯嫌，經20多名警力漏夜搜查，花了7小時在今天凌晨將劉嫌擒獲，全案依法移送福建金門地檢署偵辦。

金湖分局表示，昨天晚間21時20分許，接獲民眾報案，稱約20分鐘前於塔后超商有糾紛發生，警方立即派遣金湖所警力前往，現場未發現有糾紛情形，向店員查證後，告知是1名50多歲之男子與超商店員發生扭打後，徒手搶走現金6千元，並立即逃離現場。

警方立即調閱監視器及訪查超商店員、附近商家，鎖定犯罪嫌疑人為56歲劉姓台籍工人，分別派員前往劉嫌的租屋處，及分組前往劉嫌徒步逃逸的塔后地區進行地毯式搜索。

經過20多名警力細心及漏夜搜查，終於在今天清晨4時48分許在環島南路4段560號附近查獲犯嫌，隨即帶回分局偵辦，全案依法移送福建金門地檢署偵辦。

據了解，遭搶的值班店員因與歹徒扭打時略為受傷，好在經送醫治療後已無大礙，超商店員心有餘悸表示，這名搶匪進入店裡時，全身滿是酒味，並趁他在點鈔時搶走收銀機內現金約5000多元，他當下沒有多想，就直接上前拉住他並跟他扭打，原本已將歹徒壓制在地，沒想到剛好有顧客進來，以為他們在打架，熱心想勸架，才讓歹徒趁機逃脫。