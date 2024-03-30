奪走明華園總團粉專駭客行動了 孫翠鳳：拜託幫忙檢舉

歌仔戲天王孫翠鳳24日在個人臉書緊急公告「明華園戲劇總團」官方粉專遭駭，她今天表示，駭客行動了，駭客發布兩則影片貼文，不過台灣看不到。請海外觀眾協助檢舉，「避免駭客利用我們的粉專去進行詐騙或其他非法行為」。

「明華園總團粉絲專頁被綁架」，孫翠鳳表示，「明華園戲劇總團」3月24日凌晨被盗的粉絲專頁，有粉絲通報，駭客稍早更新發布兩個影片貼文，「因為駭客可能把我們的粉專限制地區觀看，所以台灣這邊看不到」。

孫翠鳳表示，拜託現在可以看到明華園粉專的粉絲幫忙檢舉這個粉絲專頁，避免駭客利用明華園的粉專詐騙或其他非法行為。