聽新聞
test
0:00 / 0:00
奪走明華園總團粉專駭客行動了 孫翠鳳：拜託幫忙檢舉
歌仔戲天王孫翠鳳24日在個人臉書緊急公告「明華園戲劇總團」官方粉專遭駭，她今天表示，駭客行動了，駭客發布兩則影片貼文，不過台灣看不到。請海外觀眾協助檢舉，「避免駭客利用我們的粉專去進行詐騙或其他非法行為」。
「明華園總團粉絲專頁被綁架」，孫翠鳳表示，「明華園戲劇總團」3月24日凌晨被盗的粉絲專頁，有粉絲通報，駭客稍早更新發布兩個影片貼文，「因為駭客可能把我們的粉專限制地區觀看，所以台灣這邊看不到」。
孫翠鳳表示，拜託現在可以看到明華園粉專的粉絲幫忙檢舉這個粉絲專頁，避免駭客利用明華園的粉專詐騙或其他非法行為。
她說，總團小編過去一周以來為了救明華園總團粉專，一路走來都是心酸血淚，還有一次又一次的鬼打牆，即使粉專救不回來，也不希望被拿來當作不法集團的犯罪工具，「所以懇請現在看得到明華園粉絲專頁的朋友們幫忙，謝謝大家」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言