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奪走明華園總團粉專駭客行動了 孫翠鳳：拜託幫忙檢舉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

歌仔戲天王孫翠鳳24日在個人臉書緊急公告「明華園戲劇總團」官方粉專遭駭，她今天表示，駭客行動了，駭客發布兩則影片貼文，不過台灣看不到。請海外觀眾協助檢舉，「避免駭客利用我們的粉專去進行詐騙或其他非法行為」。

「明華園總團粉絲專頁被綁架」，孫翠鳳表示，「明華園戲劇總團」3月24日凌晨被盗的粉絲專頁，有粉絲通報，駭客稍早更新發布兩個影片貼文，「因為駭客可能把我們的粉專限制地區觀看，所以台灣這邊看不到」。

孫翠鳳表示，拜託現在可以看到明華園粉專的粉絲幫忙檢舉這個粉絲專頁，避免駭客利用明華園的粉專詐騙或其他非法行為。

她說，總團小編過去一周以來為了救明華園總團粉專，一路走來都是心酸血淚，還有一次又一次的鬼打牆，即使粉專救不回來，也不希望被拿來當作不法集團的犯罪工具，「所以懇請現在看得到明華園粉絲專頁的朋友們幫忙，謝謝大家」。

奪走「明華園戲劇總團」粉專的駭客，稍早更新發布兩個影片貼文，孫翠鳳呼籲看得到該粉專內容的海外網友，協助檢舉讓粉專下架。圖／取自孫翠鳳臉書
奪走「明華園戲劇總團」粉專的駭客，稍早更新發布兩個影片貼文，孫翠鳳呼籲看得到該粉專內容的海外網友，協助檢舉讓粉專下架。圖／取自孫翠鳳臉書
奪走「明華園戲劇總團」粉專的駭客，稍早更新發布兩個影片貼文，孫翠鳳呼籲看得到該粉專內容的海外網友，協助檢舉讓粉專下架。圖／取自孫翠鳳臉書
奪走「明華園戲劇總團」粉專的駭客，稍早更新發布兩個影片貼文，孫翠鳳呼籲看得到該粉專內容的海外網友，協助檢舉讓粉專下架。圖／取自孫翠鳳臉書

孫翠鳳 明華園 粉絲 臉書 駭客

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