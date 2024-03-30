家訪保母 南市社工將戴密錄器

因應最近安置兒少剴剴疑被保母虐死的不幸事件，台南市社會局今年起全面提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器）。圖為台南市舉辦社工師大會師暨趣味競賽活動。記者吳淑玲／攝影 男童剴剴疑被保母虐死事件震驚社會，台南市社會局今年起全面提供居家保母訪視員佩戴俗稱「密錄器」的工作紀錄器，也免費提供居家托育人員申請監視設備，目前已十一人申請，八處完成安裝，新北市社會局也跟進，指已爭取補助經費，鼓勵居家保母裝設監視器。

剴剴事件曝露國內收出養作業監管機制不健全，導致收托家庭可能成為孩子的生命終點。因應兒少案件狀況多，台南市社會局已完成脆弱家庭清查，安置二一三名兒少，今年起提供居家托育免費監視設備。

台南市社會局指出，市府登記托育人員只要向居托中心提出申請，由中心初評後送社會局核定後，再委託專業廠商裝設。裝設時需由居托中心訪員陪同，裝設位置以主要托育照顧空間為主，廠商需保留影像卅天。

社會局表示，法規並未規定居家托育人員一定要裝監視器，以往保母安裝意願也不高，但可保障托育人員、家長與幼兒的三方權益，作法採鼓勵申設，不強制。

新北社會局兒童托育科長林秀穗說，新北針對加入準公化托育保母提供臨時托育者，提供一次性居家環境安全設備補助，上限五千元，用於購買相關監視器設備或嬰幼兒穿戴設備及教學玩具等。

因法規未強制規定，目前採鼓勵設置，社工或稽查執法人員有需求都可提出再評估。