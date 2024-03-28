招待食宿機票跨國領毒郵包 2港人遭逮 沙發藏2公斤大麻

警政署保三總隊第一大隊與關務署台北關日前於美國寄回台灣的國際包裏中，查獲沙發夾藏2公斤二級毒品大麻，查出2名香港籍人士涉有重嫌，趁他們領取郵包時逮捕，依毒品危害防制條例移送台北地方檢察署偵辦，都羈押獲准。

保三總隊第一大隊與新北市政府警察局、台北市政府警察局等單位共組專案小組並報請台北地方檢察署指揮偵辦。

檢警調查，該跨國走私集團趁近期疫情趨緩國門開放，各國來台旅遊人數大幅增加之際，以「提供食宿」及「來回機票」、「快進快出」及「死轉手」利用飯店代收包裹等方式，招攬香港籍人士來台收領毒品包裹，增加查緝難度。