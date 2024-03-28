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招待食宿機票跨國領毒郵包 2港人遭逮 沙發藏2公斤大麻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

警政署保三總隊第一大隊與關務署台北關日前於美國寄回台灣的國際包裏中，查獲沙發夾藏2公斤二級毒品大麻，查出2名香港籍人士涉有重嫌，趁他們領取郵包時逮捕，依毒品危害防制條例移送台北地方檢察署偵辦，都羈押獲准。

保三總隊第一大隊與新北市政府警察局、台北市政府警察局等單位共組專案小組並報請台北地方檢察署指揮偵辦。

檢警調查，該跨國走私集團趁近期疫情趨緩國門開放，各國來台旅遊人數大幅增加之際，以「提供食宿」及「來回機票」、「快進快出」及「死轉手」利用飯店代收包裹等方式，招攬香港籍人士來台收領毒品包裹，增加查緝難度。

查緝人員鍥而不捨比對飯店入住旅客名單，清查出2名香港籍人士涉有重嫌，日前趁前往領取時將其逮捕。 此次查獲第二級毒品大麻花共計約2公斤，估算市值近300餘萬元，成功阻絕毒品流入市面，正追查幕後操控販毒集團。

招待食宿機票跨國領毒郵包，2港人遭逮沙發藏2公斤大麻。記者游明煌／翻攝
招待食宿機票跨國領毒郵包，2港人遭逮沙發藏2公斤大麻。記者游明煌／翻攝
招待食宿機票跨國領毒郵包，2港人遭逮沙發藏2公斤大麻。記者游明煌／翻攝
招待食宿機票跨國領毒郵包，2港人遭逮沙發藏2公斤大麻。記者游明煌／翻攝
招待食宿機票跨國領毒郵包，2港人遭逮沙發藏2公斤大麻。記者游明煌／翻攝
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毒品 香港

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