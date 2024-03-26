男子積欠毒駕24萬罰款 執行官查封4筆土地後繳清
台南市楊姓男子曾二度毒駕被警方查獲後，共被交通局裁罰24萬元，逾期未繳款，經行政執行署台南分署強制執行後，執行官查封他名下4筆土地，楊昨天委由代書到台南分署繳清罰款。
楊姓男子（39歲）2021年9月間駕駛汽車行經台南市永康區中華路與中正南路，經員警攔查檢測有吸食毒品，遭台南市交通局裁處罰鍰12萬元；楊又同年10月間行經永康區中正北路，員警攔查檢測又有吸食毒品，再遭交通局裁處罰鍰12萬元，合計金額24萬元，逾期未履行，經移送法務部行政執行署台南分署強制執行。
台南分署分案受理後，執行人員查得楊有名下有4筆位於台南市鹽水區持分土地可供執行，先行通知地政事務所辦理查封登記，另執行人員依查得資料，核發執行命令扣押楊男存款，雖未扣得存款，楊男委託代書至分署代為繳清全部罰鍰。
台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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