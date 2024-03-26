男子積欠毒駕24萬罰款 執行官查封4筆土地後繳清

台南市楊姓男子曾二度毒駕被警方查獲後，共被交通局裁罰24萬元，逾期未繳款，經行政執行署台南分署強制執行後，執行官查封他名下4筆土地，楊昨天委由代書到台南分署繳清罰款。

楊姓男子（39歲）2021年9月間駕駛汽車行經台南市永康區中華路與中正南路，經員警攔查檢測有吸食毒品，遭台南市交通局裁處罰鍰12萬元；楊又同年10月間行經永康區中正北路，員警攔查檢測又有吸食毒品，再遭交通局裁處罰鍰12萬元，合計金額24萬元，逾期未履行，經移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署分案受理後，執行人員查得楊有名下有4筆位於台南市鹽水區持分土地可供執行，先行通知地政事務所辦理查封登記，另執行人員依查得資料，核發執行命令扣押楊男存款，雖未扣得存款，楊男委託代書至分署代為繳清全部罰鍰。