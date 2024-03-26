快訊

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

白沙屯媽回程急行軍！網驚見「不老男神」引騷動：這趟值得了

男子積欠毒駕24萬罰款 執行官查封4筆土地後繳清

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市楊姓男子曾二度毒駕被警方查獲後，共被交通局裁罰24萬元，逾期未繳款，經行政執行署台南分署強制執行後，執行官查封他名下4筆土地，楊昨天委由代書到台南分署繳清罰款。

楊姓男子（39歲）2021年9月間駕駛汽車行經台南市永康區中華路與中正南路，經員警攔查檢測有吸食毒品，遭台南市交通局裁處罰鍰12萬元；楊又同年10月間行經永康區中正北路，員警攔查檢測又有吸食毒品，再遭交通局裁處罰鍰12萬元，合計金額24萬元，逾期未履行，經移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署分案受理後，執行人員查得楊有名下有4筆位於台南市鹽水區持分土地可供執行，先行通知地政事務所辦理查封登記，另執行人員依查得資料，核發執行命令扣押楊男存款，雖未扣得存款，楊男委託代書至分署代為繳清全部罰鍰。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市楊姓男子曾二度毒駕共被交通局裁罰24萬元，逾期未繳款，行政執行署台南分署執行官查封他名下4筆土地，楊委由代書（右）到台南分署繳清罰款。記者黃宣翰／翻攝
台南市楊姓男子曾二度毒駕共被交通局裁罰24萬元，逾期未繳款，行政執行署台南分署執行官查封他名下4筆土地，楊委由代書（右）到台南分署繳清罰款。記者黃宣翰／翻攝

代書 台南 毒品

延伸閱讀

Joeman東京房子恐「土地液化！」 日作家：若有地震海嘯風險高

台南仁愛之家無預警漲租1倍 承租戶負擔大陳亭妃籲凍漲

新北有938億土地沒人繼承 清明節市府進墓地協辦登記

中國辣椒粉含蘇丹紅 雄檢查封3萬2739公斤

相關新聞

三接訴訟案遭最高行政法院發回 海岸利用許可若遭撤銷 恐停工

因反對中油第三天然氣接收站開發，當地居民及環團於2018年11月向內政部提出撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」行政訴訟，20...

男子積欠毒駕24萬罰款 執行官查封4筆土地後繳清

台南市楊姓男子曾二度毒駕被警方查獲後，共被交通局裁罰24萬元，逾期未繳款，經行政執行署台南分署強制執行後，執行官查封他名...

影／高雄男騎友人車攜安毒外出 遭警搜出竟謊稱「胰島素」

高雄仁武分局巡警前晚凌晨2時許行經鳥松區中正路，發現51歲朱姓男子騎著車牌污穢的機車，遂上前攔查；朱男當時神情恍惚，警在...

調查局辦台蠟案遭監院糾正 桃園調查處長親上火線回應

監察院日前糾正調查局偵辦台蠟公司違反證交法案期間，有高階主管多次接受台蠟董座林哲印招待飲宴與球敘，有與利害關係者接觸頻繁...

收購郭連署書 北投溫泉大亨認罪

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起參選總統連署，北投溫泉大亨陳仲明「賣郭董人情」涉找沈姓女密友，透過親友以每張五百元價格收購連...

兒虐案檢討報告 雙北建議 保母回流訓練、強化訪視

一歲男童「剴剴」遭保母虐死事件，衛福部與教育部於本月廿二日聯合稽查後，公布兒盟多項重大缺失，已要求兒盟兩周內提交檢討報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。