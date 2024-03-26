兒虐案檢討報告 雙北建議 保母回流訓練、強化訪視

一歲男童「剴剴」遭保母虐死事件，衛福部與教育部於本月廿二日聯合稽查後，公布兒盟多項重大缺失，已要求兒盟兩周內提交檢討報告，兒盟表示明天就會公開說明。至於台北市與新北市昨也交檢討報告，提出鼓勵保母回流訓練、改善收出養媒合機制等作法。

教育部昨指出，經過稽查後，發現兒盟的組織管理及內部控制有相關缺失，包含無專任或兼任稽核人員執行內部稽核書面紀錄，且內控作業未涵蓋所有行政面向，包含購置不動產需求與選址等。董事與人事方面，董事會議討論與其他團體合作時，部分董事有應迴避而未迴避情事等，將發文請兒盟兩周內提出檢討改善報告。

至於日前衛福部召開案件檢討會議，要求台北市、新北市與兒福聯盟應於十天內提供檢討報告，衛福部次長李麗芬表示，昨已接到北市、新北市與兒盟所提交的報告，將在本周四於立法院社福及衛環委員會專案報告前，召開內部會議，檢視三單位報告。

北市社會局表示，檢討報告內容還原出養前後過程及案發後所做的相關通報及處理流程，北市社會局長姚淑文說，案發後邀專家學者討論，提出鼓勵領照但超過一年未執業保母施作十八小時回流訓練、諮商輔導等七加一精進策略。新北市社會局長李美珍表示，學者檢視新北服務皆依照現行法令辦理，市府對中央相關法令提出強化訪視機制等五大精進作為。