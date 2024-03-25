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影／不滿女友變心愛上小鮮肉 新北批發商割斷情敵頸動脈喪命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市47歲林姓男子疑似為了感情糾紛，今天下午在五股區持刀殺死26歲譚姓男子，至少連砍3刀割斷頸動脈；林男晚間8時許被從醫院帶回蘆洲警分局調查，初步供稱因為譚姓員工搶走他交往多年的女友，讓當老闆的他很沒面子，今天持刀找譚男理論，憤而砍斷他頸動脈致命。

據了解，林男是早餐食材批發公司老闆，譚男原本是員工。林男前陣子意外發現交往多年的女友疑似被譚男追走，當下就把譚男開除。未料前幾日，女友竟然跟他提分手，表明要跟譚男交往。林男為此曾和譚男發生激烈爭執。

今天下午3時許，林男帶著水果刀前往譚男位於五股區水碓三路租屋處談判，2人激烈爭執、從屋內拉扯打鬥到陽台上，鄰居看見持刀打架連忙報警。

員警趕抵時，譚男住處大門深鎖，消防隊破門入內發現他頸部嚴重刀傷、滿身鮮血，氣息微弱被抬上救護車送往新莊區衛福部台北醫院，急救後於下午5時許宣告死亡。

警方調閱監視器，發現嫌犯搭乘計程車逃到蘆洲區民族路，下午4時30分左右循線追到現場，當時他一度想從8樓頂陽台畏罪跳下，被壓制逮捕，因腳部在行凶打鬥時被碎玻璃割傷，被警方送至淡水馬偕醫院包紮，晚間8時30分才帶回警局。

林嫌尚未正式接受筆錄詢問，僅初步交代案情，警方表示詳細案發經過尚待調查驗證，會再找他們的女友到案協助釐清。全案依殺人罪嫌偵辦。

自稱不滿女友變心，憤而持刀殺死前員工的47歲林姓商人，因行凶時腳部受傷，就醫之後晚間被帶回蘆洲警分局調查。記者林昭彰／攝影
自稱不滿女友變心，憤而持刀殺死前員工的47歲林姓商人，因行凶時腳部受傷，就醫之後晚間被帶回蘆洲警分局調查。記者林昭彰／攝影
林姓商人自稱不滿女友變心，憤而持刀殺死前員工，凶器是１把水果刀，案發之後被警方查扣。記者林昭彰／攝影
林姓商人自稱不滿女友變心，憤而持刀殺死前員工，凶器是１把水果刀，案發之後被警方查扣。記者林昭彰／攝影

女友 老闆

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