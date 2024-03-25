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影／租車不還被業者定位報警 85包毒品咖啡包曝光推給友人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子租車逾還車時間，開車載友人陳姓女子停放台北市南港區路旁，業者定位發現報案，警方到場從陳男背包及車上搜出85包毒品咖啡包，帶回兩人採尿送驗，將陳男依毒品、侵占罪嫌移送。

本月13日晚間7點多，租賃車輛業者報案，指有租客逾期未還車，定位發現該車在台北市市民大道8段；警方前往查處發現該車，盤查坐駕駛座租客22歲陳姓男子、右前座21歲陳姓女子，通知業者到場，業者檢查車況在右前座手套箱發現針筒。

警方經業者及陳男同意搜索，從車上搜出1包毒品咖啡包、1支分裝勺，從陳男背包搜出84包毒咖啡，初驗呈喵喵反應，另有1罐分裝容器，將陳男、陳女帶回南港警分局南港派出所採尿送驗。

據調查，陳男曾被查獲毒品案，他稱租車供友人使用，友人逾期還車，毒咖啡也是友人所有，警詢後移送，追查毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳姓男子租車逾還車時間，開車載友人陳姓女子停放台北市南港區路旁，警方從陳男背包及車上搜出85包毒品咖啡包。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子租車逾還車時間，開車載友人陳姓女子停放台北市南港區路旁，警方從陳男背包及車上搜出85包毒品咖啡包。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子租車逾還車時間，開車載友人陳姓女子停放台北市南港區路旁，警方從陳男背包及車上搜出85包毒品咖啡包。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子租車逾還車時間，開車載友人陳姓女子停放台北市南港區路旁，警方從陳男背包及車上搜出85包毒品咖啡包。記者李奕昕／翻攝
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咖啡 毒品 租客

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