車手升級創業招募青少年犯案抽頭 檢聲押追查獲准

台南永康警分局查出26歲邱姓男子由車手升級當老闆，涉嫌招募青少年組成詐騙車手集團犯案，警方逮捕邱姓主嫌及李姓、林姓車手成員三人歸案，傳喚3名未滿18歲青少年車手指證，將邱嫌等3人依毒品、詐欺、幫助詐欺罪嫌送辦。邱、李2人檢方昨訊後聲押獲准，林嫌坦承犯行限制住居。

警方調查，邱姓主嫌有多項詐欺紀錄也當過車手，發現賺的錢遠不及當老闆，最近改為專門吸收青少年當車手，警方找來先前查獲3名青少年車手指證邱嫌是集團首腦，負責分配車手任務，估計2個月詐得1千3百多萬元，金額轉出從中分得酬金約3百萬元供稱已花光。

永康分局表示，大橋派出所日前接獲被害人報案遭詐100多萬元，配合警方逮捕2名詐騙面交車手。警方組成專案調查蒐證、鎖定犯嫌行蹤，前天持拘票及搜索分別將邱姓主嫌、李姓車手及19歲林姓車手拘提到案，並從邱嫌及李嫌住處搜出犯案工具及第三級毒品K他命。

永康分局長邱顯良說，「警方打擊詐欺堅決不手軟，呼籲犯罪者切勿投機心存僥倖、以身試法，對於詐騙集團將持續向上溯源，一網打盡，維護民眾財產安全」。

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