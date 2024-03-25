高雄女缺錢當「空中飛人」 夾海洛因闖關重判16年

高雄蔡姓女子缺錢跑去當「空中飛人」，從柬埔寨運毒回台，前面兩次闖關成功，第三次卻被海關查獲，背包扣到一級毒品海洛因約2.7公斤，觸犯運毒重罪，被羈押至今，高雄地院法官考量她運毒數量不多，給予減刑，但仍要關16年，可上訴。

判決指出，從事餐飲業的蔡女，月薪約3萬多元，她因缺錢去年經黃姓友人介紹，與上游藥頭接洽，先後飛往柬埔寨，按照藥頭指示將「黑色包包」帶回台灣。前後兩次從小港機場入關，都成功躲過緝毒犬、海關人員眼線，蔡女也因此獲得共85萬元報酬。

有了兩次成功經驗後，去年9月，蔡女再接到藥頭通知，蔡先請蘇姓女友（未據偵辦）到頂山家樂福，向藥頭領取5萬元前金，同年月19日，蔡女訂好機票、住宿後，隨即飛往柬埔寨，取得「黑色包包」後，22日飛回台灣。

蔡女原以為可像前兩次成功闖關，但飛機一到小港機場，入關時就被海關發現背包有異，查驗發現裡面夾藏白色粉末，檢驗後呈現一級毒品海洛因反應，總重約2.7公斤。蔡女運輸一級毒品，刑期為無期徒刑、死刑，檢警偵辦後，蔡女被羈押至今。

高雄地院審理時，蔡女喊冤，稱她以為背包是K他命，不知道自己運輸的是海洛因，依據「所知輕於所犯，從其所知」原則，應該以運輸三級毒品論罪。

但法官認為，海洛因與K他命價差很大，何況柬埔寨等地本就是海洛因產地，這些報章媒體都有提及，蔡女前兩次運毒領取巨量報酬，依據個人社會經驗，應可預見運輸的毒品應為海洛因，且她曾兩次成功闖關，可見她運毒意願是基於高額報酬，而非毒品種類，不採信她說法。

法官考量蔡女運毒是基於間接故意，查獲數量約2.7公斤，與船舶運輸方式相比數量為低，考量她在毒品運輸過程中的角色是處於惡性較低的位置，若依最輕無期徒刑量刑，恐有刑度過重以致失衡之嫌，依刑法59條酌減其刑，判16年。可上訴。

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