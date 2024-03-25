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內湖染毒外甥猛刺退休國文師阿姨 因這原因...殺人罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

37歲朱姓男子因染毒、縱火燒家被逐出家門，去年前往中山女中退休國文老師、76歲譚姓阿姨住處外，疑借錢遭拒，涉狠心持水果刀猛刺阿姨致死，每刀命中要害，刀傷有以左往右、下往上移動軌跡，心臟損傷死亡。士林地檢署今依殺人罪嫌起訴，此案適用國民法官法。

起訴指出，朱男去年11月29日上午10時許，搭車到阿姨譚婦家社區主要道路旁的巷弄埋伏，見譚婦出門上前攔阻問「妳好」、「有沒有錢可以會匯款給我」阿姨拒絕後，涉嫌抓頭髮拖行，阿姨尖叫大呼救命，仍然被拖行，朱男涉左手抓髮，右手拿出暗藏的水果刀，正面接連刺向阿姨胸口，其中一刀刀傷兩端位在左下胸11點鐘與5點鐘方向有「以左往右、下往上移動軌跡」穿過肋骨前側、刺穿心室等。

路人聽到慘叫靠近，嚇阻朱男行為，朱男才停手，阿姨不支倒下，朱男還在旁抽菸，警方到場隨即將他逮捕，阿姨送醫急救因左胸銳氣傷，穿透右心室及心室中膈，心臟損傷死亡。士林地檢署今偵結，依照殺人罪嫌起訴，此案適用國民法官法，今人犯移審士林地方法院。

據悉，37歲朱男家境富裕，家族開科技公司，曾染上毒品，長期情緒不穩，去年更因縱火燒家被趕出家門、居無定所，其阿姨譚婦和其丈夫都是退休教師，兩家親戚住在內湖環山路某社區同棟民宅，譚婦曾數次私下掏錢幫助朱男。

目擊者指出，朱男行凶後立即被認出「又來惹事」眾人合力包圍朱男，喝令「不要走，等警察來！」朱男只能留在現場，坐路邊抽菸，嘴巴還碎念「對不起」。朱男第一時間稱，缺錢花用才會找阿姨索討5、6萬元周轉，但阿姨不肯才會持刀刺她。

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朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。記者李隆揆／攝影
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。記者李隆揆／攝影
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。記者李隆揆／攝影
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。記者李隆揆／攝影
朱姓男子在台北市內湖區環山路一處巷內，和譚姓阿姨爭吵，涉持刀攻擊刺死阿姨。記者李隆揆／翻攝
朱姓男子在台北市內湖區環山路一處巷內，和譚姓阿姨爭吵，涉持刀攻擊刺死阿姨。記者李隆揆／翻攝

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