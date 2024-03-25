穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

桃園楊姓男子不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，16分鐘後在路口被22歲警員蔡淳宇攔截時開槍拒捕，致蔡姓員警左肩中彈；最後楊在另一路口遭大批警力圍捕與駁火後落網，檢方聲押獲准。

基層員警在臉書「靠北police」爆料指出，第一線的警員聽到同仁中槍，從無線電聽到的感受可想而知，他們表示，嫌犯都對派出所開槍了，勤務指揮中心通報時還什麼都不講！只說「涉及刑案」，「誰知道是持槍射擊派出所啦？誰又知道犯嫌有槍？同事是被打假的嗎？」

不少網友上網支持基層警察指出，無線電中只說「涉及刑案」，根本就是怕記者聽到，「難道不怕同仁深陷危險中，猶如官僚制度殺人」、「批官危機意識不夠，要加強督導」、「真的太扯了，不就是學長運氣很好，沒被打到頸部以上」、「車子都撞進派出所要在門口擺阻絕設施，看來這次派出所被開槍，以後值班要全副武裝了」。

據悉前晚警匪駁火99槍，其中楊男還身著防彈衣，並持1長2短3把改造槍先後開40槍，警方圍捕開59槍，包括蔡淳宇開12槍；蔡當時中彈倒地仍奮勇還擊，彈匣內子彈全打光。

警方調查，43歲楊男放款為生且持有槍械，去年5月被桃園市刑大查獲大批空氣槍，2支具殺傷力，依槍砲罪移送。楊疑因此心生不滿報復，犯案前5小時先在臉書貼3把槍照片，批「你們是警察還惡魔啊，警察是人，百姓不是人啊？」