快訊

前總統馬英九4月1日登陸 訪北京是重頭戲

不良姿勢易造成顯老體態 中醫教按摩6穴位告別圓肩、烏龜頸

穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園楊姓男子不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，16分鐘後在路口被22歲警員蔡淳宇攔截時開槍拒捕，致蔡姓員警左肩中彈；最後楊在另一路口遭大批警力圍捕與駁火後落網，檢方聲押獲准。

基層員警在臉書「靠北police」爆料指出，第一線的警員聽到同仁中槍，從無線電聽到的感受可想而知，他們表示，嫌犯都對派出所開槍了，勤務指揮中心通報時還什麼都不講！只說「涉及刑案」，「誰知道是持槍射擊派出所啦？誰又知道犯嫌有槍？同事是被打假的嗎？」

不少網友上網支持基層警察指出，無線電中只說「涉及刑案」，根本就是怕記者聽到，「難道不怕同仁深陷危險中，猶如官僚制度殺人」、「批官危機意識不夠，要加強督導」、「真的太扯了，不就是學長運氣很好，沒被打到頸部以上」、「車子都撞進派出所要在門口擺阻絕設施，看來這次派出所被開槍，以後值班要全副武裝了」。　　

據悉前晚警匪駁火99槍，其中楊男還身著防彈衣，並持1長2短3把改造槍先後開40槍，警方圍捕開59槍，包括蔡淳宇開12槍；蔡當時中彈倒地仍奮勇還擊，彈匣內子彈全打光。

警方調查，43歲楊男放款為生且持有槍械，去年5月被桃園市刑大查獲大批空氣槍，2支具殺傷力，依槍砲罪移送。楊疑因此心生不滿報復，犯案前5小時先在臉書貼3把槍照片，批「你們是警察還惡魔啊，警察是人，百姓不是人啊？」

楊嫌落網後稱不滿屢被查辦槍砲和妨害秩序案，怨警已久才會報復；警方昨依殺人未遂、槍砲和妨害公務罪嫌移送，檢方批楊公然挑戰公權力，目無法紀，訊後向法院聲請羈押禁見。

勇警蔡淳宇攔截歹徒時遭開槍拒捕受傷 ，桃園市長張善政到醫院探視，讚賞他的勇敢 。 圖／桃園市府提供
勇警蔡淳宇攔截歹徒時遭開槍拒捕受傷 ，桃園市長張善政到醫院探視，讚賞他的勇敢 。 圖／桃園市府提供
桃園楊姓男子不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，被檢方聲押。 記者周嘉茹／攝影
桃園楊姓男子不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，被檢方聲押。 記者周嘉茹／攝影
桃園楊姓男子不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，警匪在馬路上駁火。 圖／讀者提供
桃園楊姓男子不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，警匪在馬路上駁火。 圖／讀者提供

桃園 警察

延伸閱讀

與警當街駁火99槍 桃園槍戰43歲槍手遭羈押禁見

桃園與警當街駁火近百槍 桃檢批43歲槍手「目無法紀」聲押

桃園警匪駁火槍戰！犯嫌遭夾擊包圍逮捕 桃檢訊後聲請羈押禁見

幻想當「周處」？狂轟警局爆發槍戰 網見槍手犯案前貼文酸：桃園桂林仔

相關新聞

影／新北「賓士哥」擁1槍14彈 前後門放車鋪路仍落網

新北市吳姓男子涉擁槍自重，刑事局懷疑吳經營改槍工廠，經2個月偵辦後，上月底收網抓人，在新北市鶯歌區查獲剛駕駛賓士返家的吳...

穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

桃園楊姓男子不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，16分鐘後在路口被22歲警員蔡淳宇攔截時開...

與警當街駁火99槍 桃園槍戰43歲槍手遭羈押禁見

桃園一名43歲楊姓嫌犯23日深夜持槍朝桃園警分局景福派出所連轟多槍，不僅與警方當街駁火，還朝一名員警開槍擊中左肩。檢方訊問...

衛福部查兒盟 提7大缺失

男童剴剴疑遭兒福聯盟認證保母虐死，衛福部與教育部及外部專家日前到兒福聯盟查核，昨晚公布出養必要性評估嚴謹度不足、出養前安...

內湖染毒外甥猛刺退休國文師阿姨 因這原因...殺人罪起訴

37歲朱姓男子因染毒、縱火燒家被逐出家門，去年前往中山女中退休國文老師、76歲譚姓阿姨住處外，疑借錢遭拒，涉狠心持水果刀...

大排場沒了？太陽聯盟「韋小寶」滿月酒開70桌 警減桌再禁豪車、辣妹、迎賓

太陽聯盟台北分會長蕭姓男子綽號「韋小寶」24日晚在台北市中山區一郎日本料理，席開70桌，廣邀各路好友，慶祝兒子滿月酒。中山警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。