與警當街駁火99槍 桃園槍戰43歲槍手遭羈押禁見

桃園一名43歲楊姓嫌犯前天深夜持槍朝桃園警分局景福派出所連轟多槍，不僅與警方當街駁火，還朝一名員警開槍擊中左肩。檢方訊問後認楊嫌涉犯刑法殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押，桃園地院認有逃亡及串證之虞，裁定應予羈押並禁止接見、通信。

43歲楊嫌疑似不滿被警方查緝槍砲案件，前天深夜近11點持改造槍到桃園市桃園區景福派出所，朝門口射擊8槍，警方立即展開追捕，一路追到力行路及永安路口，過程中22歲蔡姓員警下車跑到楊嫌車窗旁喝令下車，楊嫌卻直接從車內朝蔡警開槍，蔡警左肩遭擊中倒地，隨即楊嫌又逃往永安路及富國路口，與大批警力發生衝撞，直到被警車夾擊後逮捕，全程警匪共連轟99槍。

楊嫌經桃園地檢署檢察官訊問後，認其涉犯刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，桃園地院昨天晚間認楊嫌有逃亡及串證之虞，裁定應予羈押並禁止接見、通信。