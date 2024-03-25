衛福部查兒盟 提7大缺失

衛福部與教育部及外部專家，日前到兒福聯盟查核，共發現出養必要性評估嚴謹度不足等7大缺失。本報資料照片 男童剴剴疑遭兒福聯盟認證保母虐死，衛福部與教育部及外部專家日前到兒福聯盟查核，昨晚公布出養必要性評估嚴謹度不足、出養前安置無品質檢核機制等七大缺失，將要求兒福聯盟本周內提出檢討改善報告，盡速完成相關法令規定事項，完整規畫收出養服務相關程序、流程與內外部服務品質控管機制，以維護受服務對象權益，善盡社會責任。

衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，衛福部與教育部於三月二十二日邀十名外部專家及業管單位共十五人，聯合查核兒福聯盟，檢查一一○年至一一二年會務、財務及收出養業務，經檢核書面資料及詢問兒福聯盟人員，提出七項重大缺失，兩部將積極監督落實情形。

衛福部與教育部將於下周發文要求兒福聯盟積極改善，七大缺失包括，出養必要性評估嚴謹度不足、出養前安置無品質檢核機制、出養媒合過程未納外部意見、出養家庭的服務與支持消極、社工人員缺乏足夠教育訓練、督導機制不一難以發揮功能、財團法人管理內部監督缺失等。

在養前安置無品質檢核機制上，針對保母的招募、合作、簽約、訓練、管理與退場機制等，兒福缺乏完整且周延的規畫與設計，未從負責管理保母之主管機關或運用工作技巧及檢核工具等方式，進一步瞭解兒童受照顧品質。

在社工人員缺乏足夠教育訓練方面，點出訓練欠缺充足的出養必要性評估課程，及對於案童安置照顧期間的風險辨識、兒少保護議題、特殊需求兒少議題、特殊事件的處理等相關課程與訓練，亦無相關評核機制檢視訓練有否達到提升專業知能之效益。