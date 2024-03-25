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左肩中彈倒地 勇警忍痛回擊12槍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市桃園警分局景福派出所前晚遭楊嫌開槍掃射，楊開車逃逸與警方駁火被捕，警員蔡淳宇圍捕時左肩中彈倒地開槍還擊。圖／翻攝自臉書「NPA署長室」
桃園市桃園警分局景福派出所前晚遭楊嫌開槍掃射，楊開車逃逸與警方駁火被捕，警員蔡淳宇圍捕時左肩中彈倒地開槍還擊。圖／翻攝自臉書「NPA署長室」
桃園警分局埔子派出所警員蔡淳宇，前晚奮勇追捕槍擊派出所嫌犯不幸中彈；蔡年僅廿二歲，從警三年十分認真，長官形容他歷次圍捕總是衝第一，這次中彈，派出所副所長十分自責，所幸子彈未傷及蔡要害，開刀後已無大礙。

楊嫌前晚到景福派出所開槍後，桃園警方通報全市警力攔截圍捕，蔡淳宇十一時許剛執行酒駕勤務結束返回桃園警分局一樓的埔子派出所，聽到通報立即和另一名同事開車加入追捕；二人一出門，就在對面的永安路及力行路口發現楊男轎車，蔡下車衝上前試圖抓人，遭對方開槍，左肩中了一槍。

蔡中彈倒地後，忍痛朝車輪連開十二槍，楊仍加速駛離。當時埔子所副所長姜之維聽到槍聲大作立刻衝出，目睹蔡倒臥在地流血，通報消防局救護。

蔡送醫檢視，子彈從左手臂進入卡在左肩胛骨，未傷及動脈及骨頭，開刀取出彈頭後傷勢已穩定；桃園市長張善政昨前往探視慰問，強調桃園市府及警方將針對員警訓練、配備及駐地周圍環境持續加強安全。

桃園警方說，蔡是警專卅九期行政科，二○二一年十月畢業分發到桃園，平時工作認真，多次圍捕勤務中都是一馬當先。蔡父也是警察，已退休，昨天和蔡母焦急從台中北上照顧兒子。

張善政

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