大排場沒了？太陽聯盟「韋小寶」滿月酒開70桌 警減桌再禁豪車、辣妹、迎賓

太陽聯盟台北分會長蕭姓男子綽號「韋小寶」今晚在台北市中山區一郎日本料理，席開70桌，廣邀各路好友，慶祝兒子滿月酒。中山警分局期前約制，從席開百桌減至剩70桌，今晚警方到場監控、逐一盤查與會者，未發現違法違規行為。

中山警分局掌握，蕭姓男子兒子滿月酒，原本席開百桌，邀請江湖兄弟餐敘，除了天道盟「鐵霸」曾盈富，四海幫主張存偉、松聯幫主均到場，警方已期前約制「減桌」更用多重管道通知「三不禁令」，包含「不得擺放豪車招搖、辣妹穿著不得暴露、小弟不可列陣迎客」

今晚餐廳現場席開70桌，警方到場盤查，特勤警力60名執勤將至餐會結束，過程中，一度強勢約制，驅離管制區逗留人士，警告不配合盤查人士，若不配合將強勢處理。

中山分局長陳金城指出，警方針對餐廳周邊劃設管制區，逐一針對參加成員盤查，若有依組織犯罪防制條例，以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員等行為，將立即依法執行命令解散。