快訊

前後任市長互槓！台智光案挨批甩鍋鬼扯 蔣萬安15字反酸柯文哲

剴剴案未歇！衛福部、教育部查核兒盟 列出養、督導等7大缺失

小林製藥生產紅麴出事...日媒爆該產品8成外售：52間公司「包含台灣業者」

大排場沒了？太陽聯盟「韋小寶」滿月酒開70桌 警減桌再禁豪車、辣妹、迎賓

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

太陽聯盟台北分會長蕭姓男子綽號「韋小寶」今晚在台北市中山區一郎日本料理，席開70桌，廣邀各路好友，慶祝兒子滿月酒。中山警分局期前約制，從席開百桌減至剩70桌，今晚警方到場監控、逐一盤查與會者，未發現違法違規行為。

中山警分局掌握，蕭姓男子兒子滿月酒，原本席開百桌，邀請江湖兄弟餐敘，除了天道盟「鐵霸」曾盈富，四海幫主張存偉、松聯幫主均到場，警方已期前約制「減桌」更用多重管道通知「三不禁令」，包含「不得擺放豪車招搖、辣妹穿著不得暴露、小弟不可列陣迎客」

今晚餐廳現場席開70桌，警方到場盤查，特勤警力60名執勤將至餐會結束，過程中，一度強勢約制，驅離管制區逗留人士，警告不配合盤查人士，若不配合將強勢處理。

中山分局長陳金城指出，警方針對餐廳周邊劃設管制區，逐一針對參加成員盤查，若有依組織犯罪防制條例，以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員等行為，將立即依法執行命令解散。

警方盤查約制畫面，驅離管制區逗留人士。記者蕭雅娟／翻攝
警方盤查約制畫面，驅離管制區逗留人士。記者蕭雅娟／翻攝
警方盤查約制畫面，驅離管制區逗留人士。記者蕭雅娟／翻攝
警方盤查約制畫面，驅離管制區逗留人士。記者蕭雅娟／翻攝

北市 警察 餐廳

延伸閱讀

已故男友欠476萬奢侈稅 擔保人女友豪車拍賣抵繳

香艷！玩「真心話大冒險」慘輸 辣妹送計程車司機這物：還是熱的

台中豪車業務經營選舉賭盤 桃檢起訴聲請沒收420萬

2女帶球出嫁「共享老公」…婚禮全程3人行 唯獨婚紗照個別拍

相關新聞

桃園與警當街駁火近百槍 桃檢批43歲槍手「目無法紀」聲押

桃園43歲楊姓嫌犯昨深夜持槍朝桃園警分局景福派出所連轟多槍，不僅與警方當街駁火，還朝一名員警開槍擊中左肩。楊嫌經檢察官訊...

太陽聯盟「韋小寶」滿月酒開70桌 警盤查約制 禁豪車、辣妹、迎賓

太陽聯盟台北分會長蕭姓男子綽號「韋小寶」今晚在台北市中山區一郎日本料理，席開70桌，廣邀各路好友，慶祝兒子滿月酒。中山警...

桃園警匪槍戰 警政署：支持員警依法執行公權力

桃園市昨晚發生警匪駁火槍戰，在警方強大火力下成功壓制楊姓犯嫌。對此，警政署今晚表示，肯定蔡姓員警負傷奮戰和桃園市警察局團...

剴剴案未歇！衛福部、教育部查核兒盟 列出養、督導等7大缺失

待出養一歲男童剴剴，疑遭兒福聯盟認證保母虐死，衛福部與教育部及外部專家日前到兒福聯盟查核，發現出養必要性評估嚴謹度不足、...

桃園警匪駁火槍戰！犯嫌遭夾擊包圍逮捕 桃檢訊後聲請羈押禁見

桃園市昨晚發生楊姓犯嫌朝派出所開槍，逃逸時又槍傷員警，在與警方駁火後遭逮捕，桃檢偵辦後認涉犯刑法及違反槍砲彈藥刀械管制條...

攜毒闖關雪梨機場！27歲台男查獲21.2公斤冰毒 最重恐遭終身監禁

根據澳洲聯邦警署（AFP）的新聞稿，一名台灣人被控將超過20公斤、藏在酒瓶和茶葉包裝內的甲基安非他命（methamphe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。