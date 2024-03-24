攜毒闖關雪梨機場！27歲台男查獲21.2公斤冰毒 最重恐遭終身監禁
根據澳洲聯邦警署（AFP）的新聞稿，一名台灣人被控將超過20公斤、藏在酒瓶和茶葉包裝內的甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒）企圖走私進入澳洲，最重可被判處終身監禁。台灣刑事局在回答中央社詢問時表示，正在了解中。
新聞稿指出，涉案台灣男子現年27歲，19日從泰國搭機抵達澳洲後，在雪梨國際機場（Sydney International Airport）遭澳洲邊境檢查署（ABF）人員訊問。
邊境檢查署人員檢查此人隨身和托運行李後，據稱查獲藏在酒瓶、茶葉包裝、浴鹽包裝內的冰毒，估計重量達21.2公斤。
聯邦警署獲報前去逮人；紀錄顯示，這名男子預計訪澳5天。
男子隨後被控輸入商業數量的邊界管制毒品，違反澳洲刑法，最高可處終身監禁。
男子20日在唐寧中心地方法院（Downing CentreLocal Court）出庭，經裁定不得交保，預計5月15日將再次出庭。
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