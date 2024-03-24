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桃園槍戰 網紅目擊直呼警察好帥：中彈仍堅持對壞人追捕開槍
昨天深夜桃園市發生警匪槍戰，蔡姓警員左肩中彈，倒地時仍奮力開槍回擊，送醫後幸無生命危險。活動主持人、網紅「梁布丁」在警匪槍戰圍捕過程中，剛好人就在車陣中，她還原現場直呼刺激，「中彈的警察你好帥，中彈之後還是持續追壞人，堅持對著壞人追捕開槍，你辛苦了」。
桃園市43歲楊姓男子昨天深夜涉嫌對桃園警分局景福派出所連開多槍，隨即駕車逃逸。警方追到桃園區力行路、永安路口時，22歲蔡姓警員喝令楊嫌下車時，遭楊嫌開槍擊中左肩，倒地仍奮力連開12槍試圖阻止。警方持續圍捕過程發生多次衝撞，楊嫌被逮捕時起獲2把手槍、1把衝鋒槍。
梁布丁今天凌晨在臉書發文表示，事發時先是有車輛呼衝過去，「 警車真的超多台狂飆，接著他們左轉後，逃犯就開槍了」。
她表示，警員中彈之後，開啟超強追逐戰，原本以為所有相關車輛都衝過去了，但在永安路上，「可能壞人暗暗躲旁邊橋一下，突然間看到這個壞人在我們面前出現、直接大迴轉，然後一堆警車也大迴旋，又開始呼呼呼呼」。
網友表示，「我當時在前面加油站加油」、「我11點也剛好經過永安路有看到」、「VIP區，希望中彈警察平安無事」、「也太刺激，親眼目睹」。
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