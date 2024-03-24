桃園深夜警匪槍戰 員警左肩中彈目前傷勢曝

桃園市43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方攔截圍捕過程雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩，嫌犯隨即被捕。市長張善政將在中午前往林口長庚探視受傷員警，市府也強調，對明顯挑戰公權力的違法行為，絕不接受也嚴厲譴責。

據悉，楊嫌十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，疑似心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。

受傷的蔡姓員警左肩創傷、腹部擦傷，但意識清楚，目前送往長庚醫院救治，半夜3點半左右已順利取出彈頭，並於5時半左右轉入病房，今日上午還在術後休養當中。

市府表示，張善政昨晚得知此一重大案件後，非常關注相關偵辦情況，也感謝市警局戮力維護治安，第一時間就逮捕嫌犯。對於受傷的員警同仁，張透過警察局長吳坤旭表達關心，因手術直到今天清晨才結束並轉入病房，為避免打擾受傷員警休養，張善政預計中午前抵達醫院慰問。