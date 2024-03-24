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桃園深夜警匪槍戰 員警左肩中彈目前傷勢曝

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方攔截圍捕過程雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩，嫌犯隨即被捕。市長張善政將在中午前往林口長庚探視受傷員警，市府也強調，對明顯挑戰公權力的違法行為，絕不接受也嚴厲譴責。

據悉，楊嫌十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，疑似心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。

受傷的蔡姓員警左肩創傷、腹部擦傷，但意識清楚，目前送往長庚醫院救治，半夜3點半左右已順利取出彈頭，並於5時半左右轉入病房，今日上午還在術後休養當中。

市府表示，張善政昨晚得知此一重大案件後，非常關注相關偵辦情況，也感謝市警局戮力維護治安，第一時間就逮捕嫌犯。對於受傷的員警同仁，張透過警察局長吳坤旭表達關心，因手術直到今天清晨才結束並轉入病房，為避免打擾受傷員警休養，張善政預計中午前抵達醫院慰問。

市府指出，此次槍擊派出所並導致員警受傷的嫌犯，警方已正蒐集所有相關證據，任何與此案有關的嫌疑人士，包括提供槍枝等，一定要嚴懲決不寬貸；張善政也會全力支持警局持續嚴正執行相關查緝行為。

桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩中彈，送往林口長庚救治，歹徒遭逮後稱十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩中彈，送往林口長庚救治，歹徒遭逮後稱十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案。記者周嘉茹／翻攝

張善政 桃園 長庚

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