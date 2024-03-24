轟警局槍手稱遭吃案…犯案前臉書曬3把槍 嗆警欺壓百姓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩。楊男犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的3把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓。

43歲楊嫌昨深夜近10點開車到景福派出所門口，不明原因突然持疑似改造槍，朝派出所射擊8槍，警方立即展開追捕，一路追到力行路及永安路口，過程中22歲蔡姓員警下車跑到楊嫌車窗旁喝令下車，楊嫌卻直接從車內朝蔡警開槍，蔡警當場左肩遭擊中倒地，隨即楊嫌逃往永安路及富國路口時遭警車夾擊逮捕。

警方查獲楊嫌後，發現楊嫌昨傍晚6點在臉書發文，稱自己過去總是被警方吃案、欺負等，指出10幾歲時自己快死了，媽媽跪著求也不給報案，現在還要吃案送槍砲，痛批「你們是警察還惡魔啊，你們警察是人，百姓不是人啊？」發文後還在留言處貼出3把槍的照片，顯然就是警方在其車上查獲的3把槍。

桃園警分局分局長吳明彥說明，警方將楊姓犯嫌緝捕歸案後，在他身上起出2把手槍、1把衝鋒槍，初步清查該嫌十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。

桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩中彈，送往林口長庚救治，歹徒遭逮後稱十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩中彈，送往林口長庚救治，歹徒遭逮後稱十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子昨深夜持槍到派出所連轟8槍，犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的3把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子昨深夜持槍到派出所連轟8槍，犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的3把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前連開數槍，落網時身上搜出多發子彈及衝鋒槍、手槍等。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前連開數槍，落網時身上搜出多發子彈及衝鋒槍、手槍等。記者周嘉茹／翻攝

桃園 警察

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